Wagub Rano Karno Resmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park, Begini Strategi Baru Bank Jakarta

Bank Jakarta resmikan New Look Branch Kebayoran Park di Jakarta. Wagub Rano Karno dukung layanan modern dan strategi perbankan digital terbaru. (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan New Look Branch pada Kantor Bank Jakarta Cabang Pembantu (KCP) Kebayoran Park pada Senin (20/7). Kantor ini dirancang khusus untuk menghadirkan sistem perbankan yang modern, nyaman, serta berorientasi penuh pada kebutuhan nasabah.
Kehadiran ruang layanan baru ini menjadi prototipe awal dari komitmen jangka panjang Bank Jakarta dalam merevolusi pengalaman bertransaksi di era digital. Wagub Rano Karno mengapresiasi langkah Bank Jakarta yang mengusung konsep future branch ini.
Menurut dia, inovasi ini menjadi bukti nyata kesiapan dalam menjawab kebutuhan pasar yang terus bergerak dinamis.
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"Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mendukung dan menyambut baik kehadiran New Look Bank Jakarta KCP Kebayoran Park sebagai komitmen Bank Jakarta untuk terus bertransformasi menjawab kebutuhan nasabah," ujar Rano Karno.
Rano menegaskan, peran Bank Jakarta sangat vital sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Tidak hanya sekadar menyediakan layanan keuangan, instansi ini juga memegang andil dalam memperluas akses pembiayaan usaha serta menyokong visi Jakarta menjadi kota global.
Di sisi lain, Rano juga menitipkan pesan penting agar inklusi keuangan tetap menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dia berharap pihak bank dapat terus memperluas jaringan, termasuk menyediakan mesin ATM di area rumah susun guna memudahkan aksesibilitas warga.
KCP Kebayoran Park kini resmi beroperasi dengan mengusung tiga pilar utama, yaitu Modern, Accessible, dan Connected. Perubahan fisik tidak hanya terlihat pada desain interior ruang layanan yang lebih kolaboratif, tetapi juga pada identitas visual baru termasuk seragam yang dikenakan oleh petugas frontliner.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menjelaskan, agenda ini bukan sekadar perbaikan estetika gedung semata. Ini adalah momentum perubahan mendasar mengenai cara perusahaan berinteraksi dengan para nasabahnya.
"Hari ini kita tidak sekadar meresmikan sebuah gedung. Yang berubah bukan hanya wajah kantor cabang, tetapi juga cara kami melayani masyarakat. Perubahan sebuah bank tidak cukup diwujudkan melalui teknologi ataupun bangunan yang lebih modern, melainkan ketika masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih manusiawi," tutur Agus.
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