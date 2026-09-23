Jaringan Narkoba Pekanbaru-Jakarta Digulung di Hotel, Ekstasi Berlogo Keropi Disita

JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap dua kurir narkoba lintas provinsi berinisial YN, 39, dan RF, 39, di Hotel G Jakarta pada Senin (21/9) dini hari.

Dari penggerebekan bagian Operasi Nila Jaya 2026 ini, polisi menyita ratusan butir ekstasi berlogo Keropi, sabu, hingga ganja asal Pekanbaru yang siap diedarkan ke wilayah Jakarta dan Depok.

Polisi bergerak melakukan penindakan usai menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di kawasan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, penangkapan bermula dari hasil penyelidikan dan observasi di lapangan.

"Dari hasil penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika sedang menginap di Hotel G Jakarta," ujar AKBP Wisnu, Rabu (23/9).

Petugas pun langsung melakukan penindakan di kamar 612. Dari penggeledahan di lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti yang terbilang beragam:

- Sabu: 5 plastik klip berisi kristal putih seberat bruto 52,35 gram.

- Ekstasi Logo Keropi: 300 butir pil merah muda berlogo Keropi seberat bruto 97,13 gram.

- Ekstasi Logo Granat: 100 butir pil merah muda berlogo granat seberat bruto 38,64 gram.