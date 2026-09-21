Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 21 September 2026 | 22.54 WIB

Geger Mata Air Keramat di Bogor Mendadak Merah, Kades Ungkap Kejatuhan Benda Misterius

Viral kondisi mata air keramat Kareo di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. (Instagram @kabupatenbogor.id) - Image

Viral kondisi mata air keramat Kareo di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. (Instagram @kabupatenbogor.id)

JawaPos.com - Mata Air Keramat Kareo di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, mendadak berubah warna menjadi kemerahan usai kejatuhan benda misterius berwarna merah delima pada Minggu, 20 September 2026 pagi.

Kejadian ini membuat warga berbondong-bondong mengambil air tersebut karena dipercaya berkhasiat sebagai obat dan pembawa berkah.

Fenomena langka di tempat yang dikenal sebagai area petilasan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Desa Cibadung, Bardi.

Bardi membeberkan, fenomena ini bermula saat sejumlah warga sedang beraktivitas di sekitar lokasi pada pagi hari.

"Awalnya ibu-ibu pada menyuci di sana, tiba-tiba ada benda jatuh yang merah delima dan masuk ke air, setelah itu warna airnya berubah jadi merah," ungkap Bardi dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Senin (21/9).

Bardi menjelaskan, Mata Air Keramat Kareo memang sudah lama dikenal sebagai tempat petilasan. Selain memiliki sumber air alami, di kawasan tersebut juga terdapat area pemakaman.

Tak heran jika lokasi ini kerap didatangi pengunjung dari luar daerah. Banyak orang yang sengaja datang untuk melakukan tradisi bersemedi hingga menginap di area tersebut.

Kondisi Air dan Potensi Gangguan

Meskipun debit airnya melimpah dan tidak pernah surut, penggunaan air di lokasi ini pada dasarnya terbatas untuk kebutuhan tertentu saja.

"Memang dari dulu itu disebutnya Taman Sumber Air. Airnya selalu ada, bahkan di musim kemarau. Cuman airnya cuman bisa buat mandi dan cuci, tidak untuk diminum," jelas Bardi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kekeringan Bogor Makin Meluas, Sumber Air Baku Jakarta- Bekasi Terancam Surut - Image
Jabodetabek

Kekeringan Bogor Makin Meluas, Sumber Air Baku Jakarta- Bekasi Terancam Surut

Sabtu, 19 September 2026 | 01.05 WIB

17 Jadwal KRL Bogor Dibatalkan hingga Akhir September, Ini Dampaknya bagi Penumpang - Image
Jabodetabek

17 Jadwal KRL Bogor Dibatalkan hingga Akhir September, Ini Dampaknya bagi Penumpang

Selasa, 8 September 2026 | 15.37 WIB

20 Tahun Innova Community, 105 Mobil dari 18 Chapter Berkumpul di Bogor - Image
Otomotif

20 Tahun Innova Community, 105 Mobil dari 18 Chapter Berkumpul di Bogor

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02.05 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore