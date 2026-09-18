Kekeringan Bogor Makin Meluas, Sumber Air Baku Jakarta- Bekasi Terancam Surut

Ilustrasi kekeringan. (Magnific)
JawaPos.com - Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bogor kian mengkhawatirkan lantaran meluasnya krisis air hingga ke 32 kecamatan dan mengancam pasokan air baku untuk warga Jakarta serta Bekasi per Jumat (18/9).
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengonfirmasi bahwa kondisi keringnya sumur, saluran air, dan lahan pertanian di wilayahnya kini berimbas langsung pada sumber air minum bagi dua daerah tetangga tersebut.
Dikutip dari Radar Bogor, dampak kemarau panjang di Kabupaten Bogor terus meluas hingga mengancam krisis air di wilayah sekitarnya.
Tak hanya mengeringkan sumur dan lahan pertanian warga lokal, kondisi ini mulai mengancam pasokan sumber air baku untuk kebutuhan air minum warga Jakarta dan Bekasi.
Bupati Rudy mengungkapkan bahwa wilayahnya merupakan salah satu penopang utama pasokan air baku untuk dua daerah tetangga tersebut.
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"Sumur-sumur mulai kering, lahan-lahan pertanian, saluran juga mulai kering. Bahkan, beberapa sumber air baku untuk air minum di wilayah Bekasi, Jakarta juga bersumber di Kabupaten Bogor," ujar Rudy usai menggelar Salat Istisqa di Alun-Alun Tegar Beriman, Cibinong, Jumat (18/9).
Kondisi kemarau dengan intensitas tinggi ini tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Bogor, tetapi juga melanda berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Di wilayah Bogor sendiri, dampak kekeringan sudah menyebar luas di bagian barat hingga timur. Kawasan pertanian seperti Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur menjadi beberapa titik yang mengalami krisis air cukup parah.
Untuk mengantisipasi krisis pasokan air bersih konsumsi warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendistribusikan bantuan secara optimal.
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Jawa Pos
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