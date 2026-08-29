20 Tahun Innova Community, 105 Mobil dari 18 Chapter Berkumpul di Bogor

Gathering Innova Community pertemukan para pecinta Kijang Innova. (Istimewa)
JawaPos.com - Dua dekade berdiri, komunitas otomotif Innova Community mempertemukan 105 kendaraan dari 18 chapter bersama sekitar 300 anggota di Cigwa, Bogor, 22-23 Agustus 2026.
Menariknya, car meet ini menghadirkan berbagai generasi Kijang Innova, dari generasi pertama hingga generasi ketujuh, sekaligus menyoroti perkembangan teknologi hybrid.
Acara tersebut juga memberi kesempatan anggota untuk mencoba langsung Kijang Innova Zenix Hybrid melalui sesi test drive. Pengalaman penggunaan hybrid kemudian dibahas dalam sesi bincang bersama pemilik kendaraan, terutama terkait efisiensi bahan bakar dan kepraktisan untuk aktivitas sehari-hari.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk merasakan langsung pengalaman menggunakan teknologi hybrid. Banyak anggota yang tertarik dengan efisiensi Kijang Innova Zenix Hybrid, terutama di tengah kondisi harga bahan bakar saat ini," ujar Nugraha Reza, Ketua Umum Innova Community.
Bukan Sekadar Kumpul
Rangkaian acara juga menyediakan layanan Toyota Home Service dari Auto2000 Siliwangi Bogor berupa penggantian oli, uji emisi dan general check-up kendaraan.
Di luar kegiatan otomotif, Innova Community menanam 200 bibit tanaman buah dan tanaman antioksidan, serta menebarkan 2.000 bibit ikan di Danau Cigwa.
Selama 20 tahun, Innova Community berkembang menjadi jaringan pengguna yang memiliki lebih dari 7.000 anggota resmi dan menuju 8.000 anggota. Komunitas ini memiliki jaringan di berbagai kota Indonesia, serta anggota di Malaysia, Dubai, Singapura, Amerika Serikat dan Australia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!