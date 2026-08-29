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Rian Alfianto
Minggu, 30 Agustus 2026 | 02.05 WIB

20 Tahun Innova Community, 105 Mobil dari 18 Chapter Berkumpul di Bogor

Gathering Innova Community pertemukan para pecinta Kijang Innova. (Istimewa) - Image

Gathering Innova Community pertemukan para pecinta Kijang Innova. (Istimewa)

JawaPos.com - Dua dekade berdiri, komunitas otomotif Innova Community mempertemukan 105 kendaraan dari 18 chapter bersama sekitar 300 anggota di Cigwa, Bogor, 22-23 Agustus 2026.

Menariknya, car meet ini menghadirkan berbagai generasi Kijang Innova, dari generasi pertama hingga generasi ketujuh, sekaligus menyoroti perkembangan teknologi hybrid.

Acara tersebut juga memberi kesempatan anggota untuk mencoba langsung Kijang Innova Zenix Hybrid melalui sesi test drive. Pengalaman penggunaan hybrid kemudian dibahas dalam sesi bincang bersama pemilik kendaraan, terutama terkait efisiensi bahan bakar dan kepraktisan untuk aktivitas sehari-hari.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk merasakan langsung pengalaman menggunakan teknologi hybrid. Banyak anggota yang tertarik dengan efisiensi Kijang Innova Zenix Hybrid, terutama di tengah kondisi harga bahan bakar saat ini," ujar Nugraha Reza, Ketua Umum Innova Community.

Bukan Sekadar Kumpul

Rangkaian acara juga menyediakan layanan Toyota Home Service dari Auto2000 Siliwangi Bogor berupa penggantian oli, uji emisi dan general check-up kendaraan.

Di luar kegiatan otomotif, Innova Community menanam 200 bibit tanaman buah dan tanaman antioksidan, serta menebarkan 2.000 bibit ikan di Danau Cigwa.

Selama 20 tahun, Innova Community berkembang menjadi jaringan pengguna yang memiliki lebih dari 7.000 anggota resmi dan menuju 8.000 anggota. Komunitas ini memiliki jaringan di berbagai kota Indonesia, serta anggota di Malaysia, Dubai, Singapura, Amerika Serikat dan Australia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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