Diduga Akibat Genangan Air, Porsche Terperosok ke Saluran Air Tol Desari

JawaPos.com - Sebuah mobil mewah Porsche bernomor polisi B 1842 BAE terperosok ke dalam saluran air di Jalan Tol Depok–Antasari (Desari) KM 4.200 B usai mengalami kecelakaan tunggal pada Sabtu (19/9) malam.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.45 WIB tersebut diduga dipicu oleh genangan air di badan jalan yang membuat pengemudi kehilangan kendali kendaraannya.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Reiki Indra menjelaskan, peristiwa ini bermula saat mobil melaju di lajur tiga dari arah Sawangan menuju Antasari.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan diduga melindas genangan air hingga menyebabkan pengemudi mengalami out of control.

Pengemudi berinisial NAI dilaporkan langsung membanting kemudi ke arah kiri untuk mengendalikan laju kendaraan.

Namun, mobil justru menabrak guardrail atau pembatas jalan hingga akhirnya terperosok ke dalam parit di pinggir tol.

"Pengemudi out off control sehingga banting stir ke kiri kemudian menabrak gadril/pembatas jalan hingga mobil terperosok kedalam saluran air menyebabkan kendaraan rusak dibagian depan, posisi terakhir kendaraan miring di dalam saluran air menghadap utara," ujarnya, Minggu (20/9).

Kerusakan Mobil dan Kondisi Pengemudi Akibat benturan keras tersebut, unit kendaraan Porsche mengalami kerusakan di beberapa bagian, meliputi area depan, kanan, kiri, hingga bagian atas roof mobil.