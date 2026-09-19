Publik Diminta Tak Gegabah Simpulkan Penyebab Kecelakaan KM Virgo Transport 8

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) meminta publik maupun para ahli tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kecelakaan KM Virgo Transport 8 sebelum seluruh data teknis kapal diperiksa secara menyeluruh.

Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo mengatakan, penyebab kecelakaan kapal tidak seharusnya disimpulkan hanya berdasarkan satu aspek, termasuk usia kapal.

Menurut dia, diperlukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen dan aspek teknis kapal sebelum menarik kesimpulan.

“Kami mohon dengan sangat, cobalah kita melihat lebih objektif, melihat lebih dekat. Kalau kita belum membuka gambar general arrangement atau GA, apalagi kita tidak melihat shop drawing atau detail engineering design, tahan dulu,” kata Khoiri ditemui usai acara pengajian peringatan Hari Perhubungan di Surabaya, Sabtu (19/9).

Dia menilai berbagai dugaan mengenai penyebab kecelakaan, termasuk persoalan konstruksi maupun perubahan pada bagian kapal, perlu dikaji berdasarkan data teknis.

Khoiri mencontohkan anggapan mengenai perubahan ramp door. Menurutnya, perubahan pada bagian kapal tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena berkaitan dengan desain dan aspek keselamatan kapal.

“Kalau kami mau menambah ramp door yang itu akan merubah semua, kami tidak bisa semaunya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, perubahan pada bagian kapal, bahkan untuk hal yang dinilai sederhana seperti memindahkan toilet, tetap memerlukan shop drawing yang harus mendapatkan persetujuan dari biro klasifikasi.

Dalam konteks tersebut, Khoiri menyoroti peran Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam proses pemeriksaan dan persetujuan aspek teknis kapal.