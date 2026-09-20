Lee Chung Ah Cedera Akibat Kecelakaan Mobil, Pertimbangkan Mundur dari Drama

JawaPos.com – Lee Chung Ah alami kecelakaan mobil dan kini tengah mempertimbangkan untuk mundur dari drama terbarunya, “Obedient Killer”.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh agensinya setelah kondisi cedera yang dialami sang aktris membuat proses syuting menjadi semakin sulit untuk dilanjutkan.

Kecelakaan tersebut terjadi pada bulan lalu ketika Lee Chung Ah sedang dalam perjalanan menuju lokasi syuting. Insiden itu dilaporkan memperburuk kondisi punggung yang sebelumnya memang pernah mengalami masalah.

Meski demikian, Lee Chung Ah sempat kembali menjalani syuting sembari mendapatkan perawatan karena ingin menyelesaikan proyek tersebut.

Dokter kemudian menyarankan Lee Chung Ah untuk membatasi aktivitas dan meminimalkan gerakan selama setidaknya satu bulan.

Kondisi tersebut membuat proses produksi harus menyesuaikan jadwal syuting sang aktris. Tim produksi bahkan sempat menunda adegan-adegannya sambil menunggu proses pemulihan.

Menurut laporan Soompi, agensi Management SOOP mengonfirmasi pada 18 September bahwa Lee Chung Ah memang mengalami kecelakaan mobil dan saat ini sedang membicarakan kemungkinan dirinya keluar dari Obedient Killer.

Keputusan tersebut dipertimbangkan karena sang aktris diperkirakan belum dapat kembali menjalani aktivitas syuting secara normal dalam waktu dekat.

Dalam Obedient Killer, Lee Chung Ah sebelumnya memerankan Lee Hwa Ra, yang memiliki nama kode Misery.