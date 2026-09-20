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Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 16.50 WIB

Lee Chung Ah Cedera Akibat Kecelakaan Mobil, Pertimbangkan Mundur dari Drama

lee chung ah (x @aaeify) - Image

lee chung ah (x @aaeify)

JawaPos.com – Lee Chung Ah alami kecelakaan mobil dan kini tengah mempertimbangkan untuk mundur dari drama terbarunya, “Obedient Killer”.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh agensinya setelah kondisi cedera yang dialami sang aktris membuat proses syuting menjadi semakin sulit untuk dilanjutkan.

Kecelakaan tersebut terjadi pada bulan lalu ketika Lee Chung Ah sedang dalam perjalanan menuju lokasi syuting. Insiden itu dilaporkan memperburuk kondisi punggung yang sebelumnya memang pernah mengalami masalah.

Meski demikian, Lee Chung Ah sempat kembali menjalani syuting sembari mendapatkan perawatan karena ingin menyelesaikan proyek tersebut.

Dokter kemudian menyarankan Lee Chung Ah untuk membatasi aktivitas dan meminimalkan gerakan selama setidaknya satu bulan.

Kondisi tersebut membuat proses produksi harus menyesuaikan jadwal syuting sang aktris. Tim produksi bahkan sempat menunda adegan-adegannya sambil menunggu proses pemulihan.

Menurut laporan Soompi, agensi Management SOOP mengonfirmasi pada 18 September bahwa Lee Chung Ah memang mengalami kecelakaan mobil dan saat ini sedang membicarakan kemungkinan dirinya keluar dari Obedient Killer.

Keputusan tersebut dipertimbangkan karena sang aktris diperkirakan belum dapat kembali menjalani aktivitas syuting secara normal dalam waktu dekat.

Dalam Obedient Killer, Lee Chung Ah sebelumnya memerankan Lee Hwa Ra, yang memiliki nama kode Misery.

Drama berlatar era 1970-an hingga 1980-an ini bercerita tentang seorang perempuan yang awalnya hanya ingin menjadi istri dan ibu yang baik, tetapi setelah bercerai harus mengambil pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan demi bertahan hidup.

Editor: Hanny Suwindari
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