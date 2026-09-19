58 Pemda Tertarik Replikasi Sistem Integrasi Geospasial dan Pajak Tangsel

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan soal Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak milik Pemkot Tangsel. (Pemkot Tangsel)
JawaPos.com - Inovasi Integrasi data perpajakan dan pertanahan lewat Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak atau SISGITA di Tangerang Selatan, menarik atensi 58 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
Mereka tertarik untuk mereplikasi sistem yang dikembangkan oleh Pemkot Tangsel itu.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan pengelolaan data perpajakan dan pertanahan lebih terintegrasi dan berbasis spasial.
Juga mendukung pemutakhiran serta validasi data setiap objek pajak yang ada di wilayah Tangsel.
Menurut Benyamin, pihaknya sangat terbuka untuk membagikan sistem itu kepada daerah lain. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah berbasis data.
”Replikasi ini bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga transfer pengetahuan, data, dan sumber daya manusia agar daerah lain dapat turut merasakan manfaat sistem yang lebih transparan, akurat, dan efisien,” kata dia pada Sabtu (19/9).
Benyamin mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak dan pertanahan menjadi bagian penting.
Inovasi tersebut menjadi instrumen vital untuk meningkatkan kualitas data sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dengan sistem berbasis GIS, pemerintah bisa melakukan pemetaan objek pajak, pemutakhiran data, serta mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih sistematis.
Baca Juga:Kisruh TKIP-SDIP Pamulang, Dewan Pendidikan Tangsel Minta Wali Murid Jangan Diseret ke Dalam Konflik
Selain itu, integrasi data juga membantu mengurangi potensi duplikasi dan ketidaksesuaian data.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022