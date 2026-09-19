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Syahrul Yunizar
Minggu, 20 September 2026 | 02.33 WIB

58 Pemda Tertarik Replikasi Sistem Integrasi Geospasial dan Pajak Tangsel

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan soal Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak milik Pemkot Tangsel. (Pemkot Tangsel) - Image

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan soal Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak milik Pemkot Tangsel. (Pemkot Tangsel)

JawaPos.com - Inovasi Integrasi data perpajakan dan pertanahan lewat Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak atau SISGITA di Tangerang Selatan, menarik atensi 58 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

Mereka tertarik untuk mereplikasi sistem yang dikembangkan oleh Pemkot Tangsel itu.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan pengelolaan data perpajakan dan pertanahan lebih terintegrasi dan berbasis spasial.

Juga mendukung pemutakhiran serta validasi data setiap objek pajak yang ada di wilayah Tangsel.

Menurut Benyamin, pihaknya sangat terbuka untuk membagikan sistem itu kepada daerah lain. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah berbasis data.

”Replikasi ini bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga transfer pengetahuan, data, dan sumber daya manusia agar daerah lain dapat turut merasakan manfaat sistem yang lebih transparan, akurat, dan efisien,” kata dia pada Sabtu (19/9).

Benyamin mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak dan pertanahan menjadi bagian penting.

Inovasi tersebut menjadi instrumen vital untuk meningkatkan kualitas data sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dengan sistem berbasis GIS, pemerintah bisa melakukan pemetaan objek pajak, pemutakhiran data, serta mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih sistematis.

Selain itu, integrasi data juga membantu mengurangi potensi duplikasi dan ketidaksesuaian data.

Editor: Bayu Putra
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