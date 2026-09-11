Rencana DKI Jakarta Terbitkan Obligasi Dinilai Wajar, Waspadai Beban Bunga

JawaPos.com – Rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan surat utang atau obligasi daerah dinilai ekonom cukup masuk akal dan wajar.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah beban bunga yang tinggi sebagai konsekuensi penerbitan obligasi.

“Dari sisi kebutuhan, rencana (penerbitan obligasi daerah) tersebut cukup masuk akal,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Jumat (11/9) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, APBD DKI Jakarta 2026 saat ini ada di posisi Rp 79,6 triliun setelah perubahan anggaran.

Pendapatan daerah Jakarta berada di kisaran Rp 69 triliun-Rp 71 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 57 triliun-Rp 58 triliun.

Namun, tahun ini ada pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat dengan nilai cukup signifikan.

Di saat yang sama, kelanjutan sejumlah proyek seperti LRT Jakarta, RS Sumber Waras, pengendalian banjir, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan butuh pembiayaan multiyears.

Dalam kondisi seperti ini, obligasi daerah dapat menjadi instrumen untuk membiayai aset jangka panjang, sementara bebannya dibayar secara bertahap.

“Rencana penerbitan Rp 4,2 triliun pada 2027 dan Rp 1,3 triliun pada 2028 juga lebih prudent dibanding menarik seluruh dana sekaligus, mengingat bunga mulai berjalan sejak dana diterima,” ujar Yusuf.

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