BTS Kuasai New York! Landmark Ikonik Berubah Jadi Panggung Perayaan Album Arirang

BTS ( x @bts_bighit)
JawaPos.com – BTS kembali membuktikan pengaruh global mereka dengan mengubah New York menjadi panggung perayaan berskala kota melalui proyek 'BTS The City Arirang – New York'.
Menurut laporan Dispatch, program yang terhubung dengan konser BTS ini berlangsung pada 25 Juli hingga 4 Agustus dan menghadirkan beragam pengalaman interaktif bagi penggemar di berbagai lokasi ikonik New York.
Big Hit Music menjelaskan bahwa proyek tersebut digelar di sejumlah titik strategis, mulai dari MetLife Stadium, Grand Central Terminal, Rockefeller Center, Times Square, hingga Korean Cultural Center di New York.
Seluruh lokasi dihiasi konsep bertema album kelima BTS, Arirang, sehingga menciptakan suasana yang membuat kota tersebut seolah berubah menjadi festival khusus untuk BTS.
Area observasi Top of the Rock di Rockefeller Center dihias dengan konsep Arirang dan dipenuhi alunan lagu-lagu BTS.
Sementara itu, Vanderbilt Hall di Grand Central Terminal menghadirkan pengalaman kustomisasi kaus eksklusif serta pameran kostum panggung para member, sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman yang lebih dekat dengan grup idola tersebut.
Keseruan juga terasa di Times Square melalui pertunjukan kolaborasi bersama kru tari ternama New York yang menampilkan koreografi lagu BTS hingga sesi random play dance.
Selain itu, Big Bus Tour mengajak pengunjung berkeliling landmark utama New York dengan iringan musik BTS.
Berbagai program lain seperti Arirang Theater, pengalaman membuat light stick, dan Stamp Rally juga disiapkan untuk memperkenalkan musik BTS sekaligus budaya Korea kepada masyarakat luas.
Proyek The City yang kini berkembang dari Seoul hingga New York membuktikan potensi model hiburan yang menghubungkan konser dengan infrastruktur kota dan mampu memberikan pengalaman budaya yang lebih luas.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan