BTS Kuasai New York! Landmark Ikonik Berubah Jadi Panggung Perayaan Album Arirang

JawaPos.com – BTS kembali membuktikan pengaruh global mereka dengan mengubah New York menjadi panggung perayaan berskala kota melalui proyek 'BTS The City Arirang – New York'.

Menurut laporan Dispatch, program yang terhubung dengan konser BTS ini berlangsung pada 25 Juli hingga 4 Agustus dan menghadirkan beragam pengalaman interaktif bagi penggemar di berbagai lokasi ikonik New York.

Big Hit Music menjelaskan bahwa proyek tersebut digelar di sejumlah titik strategis, mulai dari MetLife Stadium, Grand Central Terminal, Rockefeller Center, Times Square, hingga Korean Cultural Center di New York.

Seluruh lokasi dihiasi konsep bertema album kelima BTS, Arirang, sehingga menciptakan suasana yang membuat kota tersebut seolah berubah menjadi festival khusus untuk BTS.

Area observasi Top of the Rock di Rockefeller Center dihias dengan konsep Arirang dan dipenuhi alunan lagu-lagu BTS.

Sementara itu, Vanderbilt Hall di Grand Central Terminal menghadirkan pengalaman kustomisasi kaus eksklusif serta pameran kostum panggung para member, sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman yang lebih dekat dengan grup idola tersebut.

Keseruan juga terasa di Times Square melalui pertunjukan kolaborasi bersama kru tari ternama New York yang menampilkan koreografi lagu BTS hingga sesi random play dance.

Selain itu, Big Bus Tour mengajak pengunjung berkeliling landmark utama New York dengan iringan musik BTS.

Berbagai program lain seperti Arirang Theater, pengalaman membuat light stick, dan Stamp Rally juga disiapkan untuk memperkenalkan musik BTS sekaligus budaya Korea kepada masyarakat luas.