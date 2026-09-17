Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 18 September 2026 | 05.19 WIB

Polres Jakpus Gulung Jaringan Pemasok 74.997 Obat Daftar G

74.997 butir obat daftar G ilegal diamankan Polres Metro Jakarta Pusat. (Istimewa) - Image

74.997 butir obat daftar G ilegal diamankan Polres Metro Jakarta Pusat. (Istimewa)

JawaPos.com - Jajaran Polsek Metro Tanah Abang bersama Polres Metro Jakarta Pusat menggagalkan peredaran puluhan ribu butir obat keras ilegal jenis daftar G dalam Operasi Nila Jaya 2026.

Sebanyak empat orang tersangka berinisial AR, AS, M, dan RA diringkus. Barang bukti mencapai 74.997 butir obat berbahaya di Tanah Abang dan Palmerah.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai transaksi obat keras ilegal. Lokasi kejadian di Pasar Tanah Abang Blok G, Jalan Kebon Jati, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang pada Selasa (15/9) pukul 19.40 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung, menuturkan petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan. Ini dilakukan segera setelah menerima laporan tersebut.

"Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan seorang pria berinisial AR yang melintas menggunakan sepeda motor," ujar Reynold, Kamis (17/9).

Saat penggeledahan, polisi menemukan 1.000 butir Hexymer dalam kantong plastik hitam di sepeda motor tersangka.

Dalam pemeriksaan awal, AR mengaku mendapatkan ribuan obat keras dari pria berinisial AS.

 

Pengembangan ke Kontrakan di Palmerah

Tim bergerak mengembangkan kasus ke rumah kontrakan di Jalan Ori, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Di lokasi milik AS ini, penyidik menyita 4.000 butir Hexymer dalam lemari pakaian.

"AS kemudian mengaku mendapatkan obat dari seseorang berinisial M. Petugas kembali melakukan pengembangan," kata Reynold.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Polres Jakpus Ungkap 20 Kasus Narkoba Besar Sepanjang Juni 2026 - Image
Jabodetabek

Polres Jakpus Ungkap 20 Kasus Narkoba Besar Sepanjang Juni 2026

Rabu, 8 Juli 2026 | 22.04 WIB

Polres Jakpus Gulung Sindikat Peredaran Obat Keras Ilegal, 14 Pengedar Terancam 12 Tahun Penjara - Image
Jabodetabek

Polres Jakpus Gulung Sindikat Peredaran Obat Keras Ilegal, 14 Pengedar Terancam 12 Tahun Penjara

Senin, 15 Juni 2026 | 19.06 WIB

Polres Jakpus Gelar Operasi Cipta Kondisi: 7 Orang Diamankan, Tembakau Sintetis hingga Tramadol Disita - Image
Jabodetabek

Polres Jakpus Gelar Operasi Cipta Kondisi: 7 Orang Diamankan, Tembakau Sintetis hingga Tramadol Disita

Minggu, 31 Mei 2026 | 18.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore