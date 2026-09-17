Polres Jakpus Gulung Jaringan Pemasok 74.997 Obat Daftar G

JawaPos.com - Jajaran Polsek Metro Tanah Abang bersama Polres Metro Jakarta Pusat menggagalkan peredaran puluhan ribu butir obat keras ilegal jenis daftar G dalam Operasi Nila Jaya 2026.

Sebanyak empat orang tersangka berinisial AR, AS, M, dan RA diringkus. Barang bukti mencapai 74.997 butir obat berbahaya di Tanah Abang dan Palmerah.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai transaksi obat keras ilegal. Lokasi kejadian di Pasar Tanah Abang Blok G, Jalan Kebon Jati, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang pada Selasa (15/9) pukul 19.40 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung, menuturkan petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan. Ini dilakukan segera setelah menerima laporan tersebut.

"Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan seorang pria berinisial AR yang melintas menggunakan sepeda motor," ujar Reynold, Kamis (17/9).

Saat penggeledahan, polisi menemukan 1.000 butir Hexymer dalam kantong plastik hitam di sepeda motor tersangka.

Dalam pemeriksaan awal, AR mengaku mendapatkan ribuan obat keras dari pria berinisial AS.

Pengembangan ke Kontrakan di Palmerah Tim bergerak mengembangkan kasus ke rumah kontrakan di Jalan Ori, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Di lokasi milik AS ini, penyidik menyita 4.000 butir Hexymer dalam lemari pakaian.