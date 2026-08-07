Anggota Komisi B DPRD DKI Wa Ode Dukung Deklarasi Perangi Peredaran Tramadol Ilegal di Tanah Abang

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina mendukung deklarasi Pemkot Jakpus, Forkopimda, dan masyarakat dalam memberantas peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang. (Istimewa)
JawaPos.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina mendukung deklarasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus), Forkopimda, dan masyarakat dalam memberantas peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang.
Wa Ode menjelaskan langkah tegas dan sinergis tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan keras.
“Deklarasi ini merupakan gerakan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat gabungan untuk memberantas peredaran tramadol. Tanpa resep dan pengawasan medis, obat ini dapat berdampak negatif bagi penggunanya,” ujarnya, Jumat (7/8).
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Anggota DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 1 itu menegaskan, peredaran tramadol tanpa resep dokter menjadi ancaman nyata, terutama bagi kelompok usia produktif dan anak-anak sekolah.
“Jika dibiarkan, dampak buruk obat keras ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga dapat memicu tindak kriminalitas dan kenakalan remaja,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta komitmen pemberantasan tramadol ilegal dijalankan secara konsisten dan tidak berhenti pada deklarasi seremonial.
Ia juga mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal, serta penguatan edukasi mengenai bahaya obat keras di sekolah dan lingkungan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menutup ruang gerak peredaran obat ilegal, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
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