2 HP Penumpang Terbakar di Rawa Buntu, Perjalanan KRL Rangkasbitung Terganggu

Petugas keamanan Stasiun Rawa Buntu Tangsel mengevakuasi tas penumpang yang berasap akibat dua HP di dalamnya terbakar, Kamis (17/9/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Sebuah tas milik pengguna Commuter Line 1641 relasi Rangkasbitung-Tanah Abang, mendadak mengeluarkan asap saat berada di Stasiun Rawa Buntu, Kamis (17/9) pukul 06.49 WIB.
Insiden di Kereta Khusus Wanita (KKW) bagian paling depan rangkaian ini dipicu oleh dua unit ponsel di dalam tas yang mengalami kebocoran suhu atau terbakar.
Petugas keamanan peron yang melihat adanya asap dari dalam tas langsung memberitahu si penumpang.
Pemilik tas kemudian dengan cepat membuang tas tersebut ke area peron demi keamanan.
Setelah dilakukan penanganan sesuai prosedur keselamatan, ditemukan dua perangkat ponsel dalam kondisi hangus di dalam tas tersebut.
Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan menjelaskan, petugas langsung melakukan pengamanan untuk menstabilkan kondisi di area peron dan dalam gerbong.
"Petugas segera membantu pengguna keluar dari dalam Commuter Line dan mengamankan tas berisikan gadget yang mengeluarkan asap. Petugas juga memberikan imbauan kepada penumpang agar tetap tenang dan tidak panik saat keluar dari rangkaian kereta," ujar Leza, Kamis (17/9).
Berdasarkan proses klarifikasi bersama Kepala Stasiun, pemilik tas menjelaskan bahwa salah satu ponselnya tengah diaktifkan sebagai pemancar daya nirkabel (hotspot) saat kedua perangkat ditaruh bersamaan di dalam tas.
KAI Commuter hingga kini terus melakukan penanganan dan koordinasi lanjutan terkait insiden tersebut.
Imbas dari peristiwa ini, Commuter Line No. 1641 sempat mengalami keterlambatan operasional sekitar 7 menit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022