Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 17 September 2026 | 18.44 WIB

2 HP Penumpang Terbakar di Rawa Buntu, Perjalanan KRL Rangkasbitung Terganggu

Petugas keamanan Stasiun Rawa Buntu Tangsel mengevakuasi tas penumpang yang berasap akibat dua HP di dalamnya terbakar, Kamis (17/9/2026). (Istimewa) - Image

Petugas keamanan Stasiun Rawa Buntu Tangsel mengevakuasi tas penumpang yang berasap akibat dua HP di dalamnya terbakar, Kamis (17/9/2026). (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah tas milik pengguna Commuter Line 1641 relasi Rangkasbitung-Tanah Abang, mendadak mengeluarkan asap saat berada di Stasiun Rawa Buntu, Kamis (17/9) pukul 06.49 WIB. 

Insiden di Kereta Khusus Wanita (KKW) bagian paling depan rangkaian ini dipicu oleh dua unit ponsel di dalam tas yang mengalami kebocoran suhu atau terbakar.

Petugas keamanan peron yang melihat adanya asap dari dalam tas langsung memberitahu si penumpang.

Pemilik tas kemudian dengan cepat membuang tas tersebut ke area peron demi keamanan. 

Setelah dilakukan penanganan sesuai prosedur keselamatan, ditemukan dua perangkat ponsel dalam kondisi hangus di dalam tas tersebut.

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan menjelaskan, petugas langsung melakukan pengamanan untuk menstabilkan kondisi di area peron dan dalam gerbong.

"Petugas segera membantu pengguna keluar dari dalam Commuter Line dan mengamankan tas berisikan gadget yang mengeluarkan asap. Petugas juga memberikan imbauan kepada penumpang agar tetap tenang dan tidak panik saat keluar dari rangkaian kereta," ujar Leza, Kamis (17/9).

Berdasarkan proses klarifikasi bersama Kepala Stasiun, pemilik tas menjelaskan bahwa salah satu ponselnya tengah diaktifkan sebagai pemancar daya nirkabel (hotspot) saat kedua perangkat ditaruh bersamaan di dalam tas.

KAI Commuter hingga kini terus melakukan penanganan dan koordinasi lanjutan terkait insiden tersebut.

Perjalanan KRL Terlambat 7 Menit

Imbas dari peristiwa ini, Commuter Line No. 1641 sempat mengalami keterlambatan operasional sekitar 7 menit. 

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penumpang KRL yang Diduga Melompat ke Rel Stasiun Tanah Abang Dievakuasi Petugas - Image
Jabodetabek

Penumpang KRL yang Diduga Melompat ke Rel Stasiun Tanah Abang Dievakuasi Petugas

Selasa, 8 September 2026 | 19.58 WIB

17 Jadwal KRL Bogor Dibatalkan hingga Akhir September, Ini Dampaknya bagi Penumpang - Image
Jabodetabek

17 Jadwal KRL Bogor Dibatalkan hingga Akhir September, Ini Dampaknya bagi Penumpang

Selasa, 8 September 2026 | 15.37 WIB

Jumlah Pengguna KRL Green Line Makin Banyak, KAI Tambah Kapasitas 12 Rangkaian - Image
Bisnis

Jumlah Pengguna KRL Green Line Makin Banyak, KAI Tambah Kapasitas 12 Rangkaian

Minggu, 6 September 2026 | 06.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore