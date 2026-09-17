2 HP Penumpang Terbakar di Rawa Buntu, Perjalanan KRL Rangkasbitung Terganggu

JawaPos.com - Sebuah tas milik pengguna Commuter Line 1641 relasi Rangkasbitung-Tanah Abang, mendadak mengeluarkan asap saat berada di Stasiun Rawa Buntu, Kamis (17/9) pukul 06.49 WIB.

Insiden di Kereta Khusus Wanita (KKW) bagian paling depan rangkaian ini dipicu oleh dua unit ponsel di dalam tas yang mengalami kebocoran suhu atau terbakar.

Petugas keamanan peron yang melihat adanya asap dari dalam tas langsung memberitahu si penumpang.

Pemilik tas kemudian dengan cepat membuang tas tersebut ke area peron demi keamanan.

Setelah dilakukan penanganan sesuai prosedur keselamatan, ditemukan dua perangkat ponsel dalam kondisi hangus di dalam tas tersebut.

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan menjelaskan, petugas langsung melakukan pengamanan untuk menstabilkan kondisi di area peron dan dalam gerbong.

"Petugas segera membantu pengguna keluar dari dalam Commuter Line dan mengamankan tas berisikan gadget yang mengeluarkan asap. Petugas juga memberikan imbauan kepada penumpang agar tetap tenang dan tidak panik saat keluar dari rangkaian kereta," ujar Leza, Kamis (17/9).

Berdasarkan proses klarifikasi bersama Kepala Stasiun, pemilik tas menjelaskan bahwa salah satu ponselnya tengah diaktifkan sebagai pemancar daya nirkabel (hotspot) saat kedua perangkat ditaruh bersamaan di dalam tas.

KAI Commuter hingga kini terus melakukan penanganan dan koordinasi lanjutan terkait insiden tersebut.