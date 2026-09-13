Pengendara vs Panitia, Tangerang 10K 2026 Diwarnai Keributan dan Kemacetan Parah

JawaPos.com - Ajang lari Tangerang 10K 2026 yang berlangsung pada Minggu (13/9) pagi diwarnai kemacetan hingga insiden keributan antara pengendara dan petugas di lapangan.

Penutupan akses jalan tanpa petunjuk rute alternatif yang memadai memicu penumpukan kendaraan dan memancing amarah warga.

Event yang dimulai sejak pukul 05.00 WIB ini menyebabkan kelumpuhan di sejumlah ruas jalan Kota Tangerang. Titik-titik penutupan arus menjadi kawasan yang sangat padat.

Situasi semakin memanas saat ketegangan meletus di tengah kepadatan lalu lintas. Dalam unggahan @abouttng, seorang pengendara mengaku adu mulut dengan petugas pengamanan di rute kegiatan.

Pengendara tersebut mengklaim kaca spion kendaraannya dipukul oleh petugas. Dia merasa tidak memprovokasi atau melakukan pelanggaran apa pun.

Dalam video yang diunggah terlihat seorang panitia yang membawa bendera melakukan pemukulan ke arah pengendara.

Meski personel kepolisian dan petugas gabungan sudah disiagakan di berbagai persimpangan, rekayasa arus belum mampu mengurai penumpukan kendaraan secara signifikan.