Bisa Kurangi Macet Hingga 40 Persen, Pembangunan Flyover Latumenten Ditargetkan Tuntas Tepat Waktu

JawaPos.com - Proyek pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, diperkirakan mampu mengurangi kemacetan hingga 40 persen. Sejauh ini pembangunan dipastikan berjalan sesuai dengan target.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth saat meninjau langsung lokasi pembangunan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Flyover Latumenten ini progresnya masih on the track, mudah-mudahan bisa selesai Desember 2026 nanti," ujar Kenneth, Jumat (3/7).

Dia menjelaskan, flyover dibangun berdasarkan aspirasi warga yang tinggal di sekitar lokasi. Adanya perlintasan kereta, membuat kemacetan panjang tak terhindarkan.

"Pada 2024 lalu saya ada kunjungan kerja ke daerah sini (Latumenten) saat reses. Warga lalu meminta dibangunkan flyover untuk mengurai kemacetan imbas perlintasan kereta yang padat," imbuhnya.

Adanya usulan ini kemudian dituangkan dalam kajian sesuai permintaan Pemprov DKI Jakarta. Pada akhirnya proyek pembangunan bisa dimulai pada akhir 2025.

"Akhirnya saya minta dibuatkan kajian terkait permasalahan ini. Setelah itu masuk ke dalam proses lelang dan sekarang sudah mulai terlihat hasilnya. Mudah-mudahan bisa selesai on time seperti yang diharapkan Pak Gubernur," ucap imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, Flyover Latumenten nantinya akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi umum, mulai dari KRL Commuter Line hingga Transjakarta. Sebagai penghubung antarmoda, akan dibangun skywalk yang dilengkapi lift, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ramah disabilitas, serta halte Transjakarta yang terintegrasi dengan kawasan sekitar.