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Antara
Rabu, 15 Juli 2026 | 01.40 WIB

Pembongkaran JPO Tendean Jaksel Rampung, Kendaraan Mulai Diizinkan Melintas

Kepolisian dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan membuka arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean, Mampang arah Pancoran, usai pembongkaran JPO yang ditabrak truk pengangkut Crane, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri) - Image

Kepolisian dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan membuka arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean, Mampang arah Pancoran, usai pembongkaran JPO yang ditabrak truk pengangkut Crane, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

JawaPos.com – Arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean, Mampang arah Pancoran Jakarta Selatan yang sempat macet imbas pembongkaran jembatan penyeberangan orang (JPO) mulai diurai.

Dilansir dari Antara, Pihak kepolisian dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan membuka arus lalu lintas di kawasan tersebut, setelah proses pembongkaran JPO yang ditabrak truk crane rampung sore tadi, Selasa (14/7).

Awalnya, petugas memasang traffic cone pembatas jalan untuk menghentikan sementara arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Kemudian, pada pukul 17.10 WIB, secara bertahap pengendara motor dan mobil mulai bisa melintasi Jalan Kapten Tendean yang mengarah ke Pancoran.

Meski sudah dibuka, kepadatan tetap tidak terhindarkan karena terjadi di jam sibuk, saat pengguna jalan pulang dari tempat kerja maupun sekolah.

Beberapa pengendara motor yang nekat melawan arus langsung ditegur oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Puing-puing bekas pembongkaran JPU juga terlihat sudah dibersihkan dan dibawa ke gudang milik Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan di lokasi, peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Selasa (14/7) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Sebuah truk yang mengangkut alat berat berupa crane dari kawasan Summarecon Bogor menuju Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan menabrak JPO Tendean.

Insiden itu diduga akibat sopir truk asyik bermain ponsel saat menyetir dan tidak mempertimbangkan maksimal ketinggian muatan.

Editor: Bayu Putra
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