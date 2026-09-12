Polres Bogor Antisipasi Gesekan Suporter saat Nobar Persija vs Persib

JawaPos.com - Polres Bogor menyiagakan pasukan gabungan untuk mengantisipasi potensi gesekan antar kelompok suporter pada akhir pekan ini. Pengamanan difokuskan pada pergerakan suporter dan titik nonton bareng (Nobar) Persija Jakarta vs Persib Bandung yang beririsan dengan laga Persikad Depok melawan PSGC Ciamis.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto memimpin langsung Apel Kesiapan Pengamanan di Lapangan Mako Polres Bogor, Sabtu siang (12/9/2026).

Pertandingan Pegadaian Championship antara Persikad Depok dan PSGC Ciamis dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari. Pada waktu yang beririsan, terdapat potensi konsentrasi massa dari suporter Persija dan Persib yang menggelar atau mengikuti Nobar.

Polres Bogor menerjunkan kekuatan gabungan untuk memastikan keamanan wilayah. Pasukan yang disiagakan terdiri dari 1 Satuan Setingkat Peleton (SST) Resimen I Korbrimob Polri, 1 SST Sat Lantas, 1 SST Samapta, dan 1 SST Pamtup (Pengamanan Tertutup).

Personel Sie Propam dan Sie Dokkes Polres Bogor turut mendukung pengamanan tersebut.

Di hadapan Pejabat Utama dan personel gabungan, AKBP Wikha memberikan perhatian khusus terhadap rivalitas antarsuporter. Meski pertandingan Persija vs Persib berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya, pergerakan massanya dinilai dapat berdampak langsung ke wilayah Bogor.

“Sampaikan imbauan kepada para suporter yang berangkat ke Jakarta maupun yang menggelar Nobar di wilayah hukum Polres Bogor dengan cara yang humanis,” tegas AKBP Wikha Ardilestanto dalam arahannya.

Kapolres juga menyoroti potensi bertemunya dua kelompok massa yang berbeda. Waktu bubaran massa Nobar diperkirakan berbarengan dengan pergerakan suporter Persikad Depok.