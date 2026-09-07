Pemprov DKI Jakarta Perpanjang PJJ Sekolah Meski Abu Krakatau Mulai Reda

Mobil Warga tertutup abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu (6/9/2026). (Aria Dhanu for JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan hingga Selasa (8/9).
Langkah antisipasi ini diambil meski sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di wilayah Jakarta menunjukkan penurunan signifikan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, perpanjangan masa belajar di rumah ini berlaku untuk seluruh tingkatan sekolah, mulai PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB dan SKB/PKBM, baik negeri maupun swasta.
"Abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang PJJ ini sampai dengan besok," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9).
Guna memulihkan kualitas udara, Pemprov DKI mengintensifkan penyemprotan water mist di berbagai titik strategis.
Sebanyak 94 tangki air dan lebih dari 200 personel gabungan dari Diskarmat, BPBD, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup diterjunkan ke lapangan.
Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau pengelola gedung-gedung bertingkat di Jakarta untuk turut mengaktifkan fasilitas water mist milik mereka.
Selain penanganan darat, opsi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus disiapkan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Kami melakukan segala upaya. Doa, salat, dan sebagainya kita lakukan, termasuk OMC. Kalau bisa dilakukan, saya sudah minta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memang punya kewenangan itu untuk melakukan OMC," jelas Pramono.
Berdasarkan pemantauan kualitas udara pada Senin (7/9), indikator parameter PM10 di area Ancol, Pondok Rangon, Tebet, Lebak Bulus, Kebon Jeruk, dan Pesakih menunjukkan tren membaik pascapenyemprotan water mist.
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Jawa Pos
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