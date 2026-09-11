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Antara
Sabtu, 12 September 2026 | 01.49 WIB

Amankan Laga Klasik Persija vs Persib di SUGBK, 17.800 Personel Gabungan Dikerahkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) dan Wakapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (kanan) memberika keterangan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (11/9/). (ANTARA/Ilham Kausar) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) dan Wakapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (kanan) memberika keterangan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (11/9/). (ANTARA/Ilham Kausar)

JawaPos.com - Sebanyak 17.800 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan pengerahan pengamanan skala besar tersebut juga melibatkan Kodam Jaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menjamin laga berjalan aman dan tertib.

"Dalam kegiatan pengamanan pertandingan antara Persija melawan Persib, jajaran Polda Metro bersama Kodam Jaya dan unsur Pemprov DKI melaksanakan kegiatan pengamanan dengan jumlah 17.800 personel," katanya usai Apel Jaga Jakarta di Jakarta, Jumat.

Sebagai langkah preventif, Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Banten untuk melakukan penyekatan pergerakan massa di kawasan perbatasan menuju Jakarta.

"Lokasi penyekatan dipusatkan di tiga titik utama, yaitu wilayah Kota Tangerang yang berbatasan dengan Banten, Karawang yang berbatasan dengan Bekasi, serta Bogor yang berbatasan dengan Depok," ucapnya.

Dekananto juga menegaskan bahwa sesuai dengan regulasi FIFA dan izin keramaian yang dikeluarkan Mabes Polri atas rekomendasi Polda Metro Jaya, pendukung tim tamu (Persib Bandung) dilarang hadir secara langsung di SUGBK.

"Sesuai regulasi FIFA, suporter dari Persib dilarang untuk hadir di GBK. Demikian juga nanti kalau bertanding di Bandung, kita juga akan melarang teman-teman dari Jakmania untuk hadir ke Bandung," tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas komitmen pengurus dan anggota Jakmania yang telah berjanji untuk menjaga ketertiban publik, baik sebelum, selama, maupun setelah pertandingan berlangsung.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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