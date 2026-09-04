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Antara
Jumat, 4 September 2026 | 18.56 WIB

KAI Commuter Tangani Gerbong KRL Anjlok di Stasiun Jakarta Kota

Gerbong Commuter Line No.1203 relasi Bogor-Jakarta anjlok di Stasiun Jakarta Kota, Jumat (4/9/2026) pagi. (ANTARA/Risky Syukur) - Image

Gerbong Commuter Line No.1203 relasi Bogor-Jakarta anjlok di Stasiun Jakarta Kota, Jumat (4/9/2026) pagi. (ANTARA/Risky Syukur)

JawaPos.com - KAI Commuter menerjunkan kereta penolong untuk mengevakuasi gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuter Line No.1203 relasi Bogor-Jakarta yang anjlok di Stasiun Jakarta Kota, Jumat pagi.

"Saat ini petugas terkait dan kereta penolong sudah diberangkatkan ke lokasi untuk proses penanganan," kata Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Leza menyampaikan bahwa KRL Commuter Line No.1203 anjlok saat akan masuk jalur 9 Stasiun Jakarta Kota.

“Seluruh pengguna yang ada di dalam Commuter line tersebut sudah dievakuasi dan semua dalam kondisi aman,” jelas nya.

Imbas kendala ini, perjalanan KRL Commuter Line yang akan masuk ke Stasiun Jakarta Kota mengalami keterlambatan.

“Hingga pukul 08.44 WIB, bagi pengguna Commuter Line di Stasiun Jakarta Kota tujuan Bogor untuk sementara hanya dilayani menggunakan jalur 10 atau 11 di Stasiun Jakarta Kota,” tambah Leza.

Untuk menekan keterlambatan, KAI Commuter juga melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Bogor hanya sampai Stasiun Jayakarta dan Stasiun Manggarai untuk kembali ke Bogor.

KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh pengguna untuk selalu mengikuti arahan dari petugas di stasiun. serta memantau informasi operasional secara berkala melalui media sosial resmi @commuterline atau aplikasi C-Access.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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