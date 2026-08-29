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Sabik Aji Taufan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 00.13 WIB

KAI Bakal Bikin Gambir Sebagai Pusat Integrasi, Hubungkan KA Jarak Jauh dengan KRL hingga MRT

Ilustrasi calon penumpang menunggu keberangkatan keretabapi di Stasiun Gambir, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi calon penumpang menunggu keberangkatan keretabapi di Stasiun Gambir, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) menyiapkan pengembangan Stasiun Gambir, Jakarta secara bertahap. Stasiun yang berada di jantung Ibu Kota ini ditargetkan menjadi integrasi transportasi pusat Jakarta. 

KAI mengarahkan Gambir sebagai gerbang perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), meningkatkan konektivitas antarmoda, serta menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman bagi masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, Gambir memiliki lokasi sangat strategis dengan berbagai simpul kegiatan di Jakarta. Stasiun ini dekat dengan kawasan Monas, pemerintahan, perkantoran, hotel, ruang publik, serta berbagai aktivitas masyarakat.

“Gambir memiliki peran strategis dalam ekosistem transportasi Jakarta. Pengembangannya diarahkan untuk memperkuat fungsi Gambir sebagai gerbang perjalanan KA Jarak Jauh sekaligus mendukung konektivitas masyarakat menuju pusat aktivitas Jakarta,” ujar Anne, Sabtu (29/8).

KAI mencatat, pada Januari–Juli 2026 Stasiun Gambir berhasil mengangkut 3.871.579 pelanggan. Dengan rincian 1.990.205 pelanggan naik dan 1.881.374 pelanggan turun. 

Berdasarkan kajian pengembangan New Gambir, transformasi akan diarahkan menjadi pusat pengalaman perjalanan yang mengintegrasikan aspek mobilitas, hospitality, leisure, dan nilai tambah kawasan. Konsep tersebut menempatkan Gambir sebagai hub interkoneksi yang menghubungkan KA Jarak Jauh, KRL, MRT, BRT, serta kawasan Monas sebagai pusat aktivitas masyarakat.

“KAI melihat setiap stasiun memiliki peran masing-masing dalam satu sistem transportasi. Manggarai berperan sebagai pusat perpindahan antarlintas, sementara Gambir dikembangkan sebagai gerbang KA Jarak Jauh di pusat Jakarta serta bagian dari penguatan akses menuju kawasan strategis,” imbuh Anne.

Saat ini, Stasiun Gambir melayani 34 perjalanan KA reguler per hari dengan sekitar 78 aktivitas pemberhentian untuk naik dan turun pelanggan KA Jarak Jauh. Di sisi lain, jalur layang di kawasan Gambir juga dilintasi perjalanan Commuter Line pada lintas Jakarta Kota–Bogor dan Jakarta Kota–Nambo.

Namun, hingga saat ini KRL belum melayani pemberhentian di Gambir. Terkait potensi adanya naik turun penumpang KRL, masih dilakukan pembahasan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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