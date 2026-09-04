Evakuasi Kereta Anjlok Tuntas, layanan KRL di Stasiun Jakarta Kota kembali Normal

Berikut perjalanan Commuter Line Bogor yang dilakukan rekayasa pola operasinya:

1. Commuter Line No.1205 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Jayakarta kembali menuju Stasiun Bogor.

2. Commuter Line No.1505 relasi Nambor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Jayakarta kembali menuju Stasiun Nambo.

3. Commuter Line No.1209 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Jayakarta kembali menuju Stasiun Bogor.

4. Commuter Line No.1217 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Manggarai kembali menuju Stasiun Bogor.

5. Commuter Line No. 1219 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Manggarai kembali menuju Stasiun Bogor.

6. Commuter Line No. 1225 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Manggarai kembali menuju Stasiun Bogor.

7. Commuter Line No. 1215 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Jatakarta kembali menuju Stasiun Bogor.

8. Commuter Line No. 1233 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Manggarai kembali menuju Stasiun Bogor.

9. Commuter Line No. 1021 relasi Bogor - Manggarai perjalanannya hanya sampai Stasiun Depok.

10. Perjalanan Commuter Line No.1022 relasi Manggarai – Bogor perjalanannya dibatalkan.