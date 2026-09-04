Evakuasi Kereta Anjlok Tuntas, layanan KRL di Stasiun Jakarta Kota kembali Normal

Gerbong Commuter Line No.1203 relasi Bogor-Jakarta anjlok di Stasiun Jakarta Kota, Jumat (4/9/2026) pagi. (ANTARA/Risky Syukur)
JawaPos.com - Operasional layanan Commuter Line Bogor di Stasiun Jakarta Kota kembali normal setelah evakuasi rangkaian Commuter Line No. 1203 relasi Bogor-Jakarta yang anjlok pada Jumat pagi (4/9) tuntas dilakukan.
Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan perjalanan KRL yang sempat terkendala telah normal kembali pada pukul 10.30 WIB.
"Saat ini, pola operasi perjalanan Commuter Line Bogor dan layanan naik-turun pengguna di Stasiun Jakarta Kota juga sudah bisa dilayani di seluruh peron stasiun," kata Leza saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Pihaknya menyampaikan imbas kejadian tersebut, yakni sebanyak 21 perjalanan Commuter Line Bogor sempat mengalami keterlambatan selama 15-48 menit.
“Kami menyampaikan permintaan maaf atas kendala yang terjadi. Saat ini, KAI Commuter terus fokus untuk menekan keterlambatan perjalanan Commuter Line imbas kendala tersebut,” terang Leza.
Sebelumnya, selama proses penanganan dan evakuasi, KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi pada layanan Commuter Line Bogor.
1. Commuter Line No.1205 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Jayakarta kembali menuju Stasiun Bogor.
2. Commuter Line No.1505 relasi Nambor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Jayakarta kembali menuju Stasiun Nambo.
3. Commuter Line No.1209 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Jayakarta kembali menuju Stasiun Bogor.
4. Commuter Line No.1217 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Manggarai kembali menuju Stasiun Bogor.
5. Commuter Line No. 1219 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Manggarai kembali menuju Stasiun Bogor.
6. Commuter Line No. 1225 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Manggarai kembali menuju Stasiun Bogor.
7. Commuter Line No. 1215 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Jatakarta kembali menuju Stasiun Bogor.
8. Commuter Line No. 1233 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya hanya sampai Stasiun Manggarai kembali menuju Stasiun Bogor.
9. Commuter Line No. 1021 relasi Bogor - Manggarai perjalanannya hanya sampai Stasiun Depok.
10. Perjalanan Commuter Line No.1022 relasi Manggarai – Bogor perjalanannya dibatalkan.
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