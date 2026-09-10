LRT Jakarta Rute Manggarai-Velodrome Mulai Beroperasi Terbatas Hari Ini

JawaPos.com - Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B (Manggarai-Velodrome) mulai beroperasi secara terbatas pada Kamis (10/9), hari ini.

Pengoperasikan tersebut sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan, perwakilan warga, lembaga, key opinion leader (KOL), dan jurnalis.

Kemudian, LRT dioperasikan pada 17 September-2 Oktober selama tujuh jam pada 09.00-16.00 WIB untuk untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu.

Direktur Operasi II Waskita Karya, Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis mengatakan, pada 12 Oktober-30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam, dari pukul 05.30 sampai 00.20 WIB.

"Selama periode ini, seluruh stasiun diaktifkan, jumlah penumpang tidak dibatasi, dan tidak perlu registrasi. Kami bersyukur akhirnya masyarakat dapat segera merasakan langsung sarana transportasi LRT Jakarta Fase 1B," kata dia.

Paulus menyampaikan, seluruh tahapan pembangunan proyek senilai Rp4,1 triliun itu telah rampung dikerjakan.

Dia mengatakan, pada proyek milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tersebut, Perseroan membangun jalur sepanjang 6,4 kilometer dilengkapi lima stasiun mencakup Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, serta Manggarai.

Semua stasiun LRT Jakarta itu sendiri dirancang terintegrasi dengan angkutan umum lainnya. Salah satunya, Stasiun Manggarai yang terintegrasi langsung dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, layanan bus Transjakarta, dan kereta bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta.