Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai oleh Prabowo Ditunda, Peluncuran Dijadwal Ulang

Satu rangkaian kereta LRT melakukan uji coba jalur di Stasiun LRT Jakarta Rawamangun di Jakarta, Selasa (04/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Rabu (26/8) resmi ditunda oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Agenda yang rencananya diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan ulang lantaran Presiden sedang melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain penyesuaian agenda kepala negara, keputusan penundaan ini diambil setelah evaluasi akhir terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan perubahan waktu peresmian sama sekali tidak mengubah komitmen pengembangan koridor perkeretaapian tersebut.
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Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) terus berkoordinasi agar seluruh tahapan pengembangan jalur Kelapa Gading–Manggarai berjalan sesuai standar operasional yang matang.
"Setelah melakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, Pemprov DKI memutuskan untuk menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai. Kami ingin peresmian dilaksanakan setelah penyempurnaan sejumlah detail pada fasilitas," ujar Marulina di Jakarta, Rabu (26/8).
Rute LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai ini membentang sepanjang 12,2 kilometer dan melintasi 11 stasiun strategis.
Stasiun-stasiun tersebut meliputi Stasiun Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, hingga Stasiun Manggarai.
Masyarakat yang ingin memanfaatkan moda transportasi terintegrasi ini untuk rute Kelapa Gading–Manggarai dikenakan tarif flat terjangkau, yakni Rp 5.000 untuk satu kali perjalanan.
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Adapun kepastian tanggal peresmian terbaru akan segera diumumkan Pemprov DKI Jakarta setelah waktu pelaksanaan final ditetapkan.
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Jawa Pos
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