Sidak Lapangan Padel Meruya: DPRD DKI Temukan Pembangunan Tetap Berjalan Meski Sudah Disegel

JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan lapangan padel di lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (9/9).

Dalam kunjungan keduanya ini, Kevin menemukan indikasi kuat aktivitas pembangunan yang terus berjalan meski area tersebut secara resmi dalam status penyegelan.

Sidak yang berlangsung sekira pukul 17.10 WIB tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan RW 10 Meruya Utara.

Lahan yang semula difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah warga kini disewakan ke sebuah koperasi.

Di lokasi, Kevin mendapati perubahan fisik struktur bangunan yang signifikan dibandingkan kunjungan sebelumnya. Bagian bangunan yang sebelumnya terbuka kini sudah tertutup rapat oleh dinding pembatas baru.

"Sebelumnya tembok sebelah sana itu terbuka, masih bisa kita lihat dari luar. Hari ini kita lihat tertutup. Berarti kan ada pembangunan selama dua minggu itu," ujar Kevin di lokasi.

Dugaan Pelanggaran PBG dan Pencopotan Segel

Aktivitas fisik ini menimbulkan tanda tanya besar mengingat lokasi proyek sebelumnya telah dipasangi segel merah oleh pihak berwenang akibat tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penyegelan tetap tersebut dilakukan setelah pengembang mengabaikan tiga kali Surat Peringatan (SP).