7 Lapangan Padel Terbaik di Surabaya Buat Olahraga Akhir Pekan dengan Fasilitas Apik dan Spot Foto Ciamik

JawaPos.com – Surabaya kini menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan lapangan padel paling pesat di Indonesia bagian timur.

Olahraga yang memadukan unsur tenis dan squash ini semakin diminati berbagai kalangan, dari mahasiswa hingga profesional yang ingin berolahraga di akhir pekan.

Berbagai venue hadir dengan konsep modern dan fasilitas lengkap yang membuat pengalaman bermain semakin nyaman dan menyenangkan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lalamove pada Sabtu (9/5), berikut tujuh rekomendasi lapangan padel terbaik buat olahraga dan akhir pekan di Surabaya.

1. Jungle Padel

Jungle Padel yang berlokasi di kawasan Citraland, tepatnya di CBD CF-11, Sambikerep, dikenal sebagai pionir sekaligus venue padel terbesar di kota ini.

Terdapat lima arena premium berkonsep super panoramic dengan permukaan karpet sintetis di atas tarmac yang menghasilkan pantulan bola stabil dan nyaman, serta satu lapangan dilengkapi sistem perekam otomatis.

Fasilitas yang tersedia sangat lengkap, mulai dari kafe, ruang ganti, toilet, hingga ice bath, dengan biaya sewa lapangan sekitar Rp350.000, sewa raket Rp50.000, dan bola Rp110.000 per tube.

2. Graha Padel Club