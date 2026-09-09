Polisi Ringkus Sepasang Kekasih yang Buang Bayi Mereka di Tamansari Jakbar

JawaPos.com - Kepolisian berhasil meringkus pasangan kekasih yang diduga membuang jasad bayi mereka.
Keduanya menguburkan bayi yang sudah tak bernyawa itu di sebuah rumah roboh kawasan RT 05 RW 02 Kelurahan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu.
"(Mengamankan) Inisialnya R untuk laki-laki, kemudian perempuannya E," kata Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Bobby mengatakan pelaku mengubur jasad bayi itu di sebuah rumah yang telah roboh.
"Kosong yang sudah tidak berbentuk rumah lah, ibaratnya gitu. Jadi ada bangunan kosong gitu yang sudah tidak ada atapnya. Di bawahnya itu kan ada tanah dan lain sebagainya, berantakan. Nah, dia (bayi) dikuburkan di situ," tutur Bobby.
Ia mengungkapkan saat bayi itu lahir, kedua orang tuanya panik. Tanpa pikir panjang, pasangan kekasih itu diduga langsung mengakhiri nyawa bayi itu, tepat setelah persalinan.
"Setelah panik kemudian menutup mulut, ya mulut bayi ini karena nangis ya. Setelah itu ya henti (napas), meninggal," tutur Bobby.
Lebih lanjut, keduanya memutuskan untuk mengubur bayi itu di kawasan perumahan dekat tempat tinggal mereka.
Dengan dibungkus selimut, bayi berjenis kelamin perempuan itu dimasukkan ke dalam kardus. Kemudian, dimasukkan lagi ke dalam karung goni.
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Jawa Pos
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