Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 10 September 2026 | 02.09 WIB

Polisi Ringkus Sepasang Kekasih yang Buang Bayi Mereka di Tamansari Jakbar

 

Sebuah rumah roboh di kawasan RT 05 RW 02 Kelurahan Keagungan, Tamansari, Jakbar, tempat dibuangnya bayi oleh kedua orangtuanya, Rabu (9/9). (ANTARA/Risky Syukur)

 

 

JawaPos.com - Kepolisian berhasil meringkus pasangan kekasih yang diduga membuang jasad bayi mereka.

Keduanya menguburkan bayi yang sudah tak bernyawa itu di sebuah rumah roboh kawasan RT 05 RW 02 Kelurahan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu.

"(Mengamankan) Inisialnya R untuk laki-laki, kemudian perempuannya E," kata Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Bobby mengatakan pelaku mengubur jasad bayi itu di sebuah rumah yang telah roboh.

"Kosong yang sudah tidak berbentuk rumah lah, ibaratnya gitu. Jadi ada bangunan kosong gitu yang sudah tidak ada atapnya. Di bawahnya itu kan ada tanah dan lain sebagainya, berantakan. Nah, dia (bayi) dikuburkan di situ," tutur Bobby.

Ia mengungkapkan saat bayi itu lahir, kedua orang tuanya panik. Tanpa pikir panjang, pasangan kekasih itu diduga langsung mengakhiri nyawa bayi itu, tepat setelah persalinan.

"Setelah panik kemudian menutup mulut, ya mulut bayi ini karena nangis ya. Setelah itu ya henti (napas), meninggal," tutur Bobby.

Lebih lanjut, keduanya memutuskan untuk mengubur bayi itu di kawasan perumahan dekat tempat tinggal mereka.

Dengan dibungkus selimut, bayi berjenis kelamin perempuan itu dimasukkan ke dalam kardus. Kemudian, dimasukkan lagi ke dalam karung goni.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kasus Jukir Liar di Dharmahusada Surabaya, Pengunjung Dipukul dan Diludahi - Image
Surabaya Raya

Kasus Jukir Liar di Dharmahusada Surabaya, Pengunjung Dipukul dan Diludahi

Rabu, 9 September 2026 | 00.32 WIB

Gunung Anak Krakatau Siaga, Polda Lampung Perketat Patroli dan Larang Aktivitas dalam Radius 3 Km - Image
Nasional

Gunung Anak Krakatau Siaga, Polda Lampung Perketat Patroli dan Larang Aktivitas dalam Radius 3 Km

Minggu, 6 September 2026 | 17.51 WIB

Gunung Anak Krakatau Level Siaga, Polisi Perketat Patroli dalam Radius 3 Kilometer  - Image
Nasional

Gunung Anak Krakatau Level Siaga, Polisi Perketat Patroli dalam Radius 3 Kilometer 

Minggu, 6 September 2026 | 15.49 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore