Jawab Tren Hunian Mindful Jakarta, Somerset Berlian Tawarkan Apartemen Berkonsep Oase Hijau

Somerset Berlian di kawasan Permata Hijau, Jakarta (Istimewa).
JawaPos.com - Ritme kehidupan urban di ibu kota yang serba cepat kerap memicu tingginya tingkat stres. Menjawab kebutuhan masyarakat urban akan ruang rekreasi dan hunian yang seimbang, Somerset Berlian Jakarta menghadirkan konsep serviced residence bergaya oase hijau di jantung kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.
Mengusung filosofi When harmony is second nature akomodasi ini dirancang bukan sekadar sebagai tempat singgah sementara. Tetapi juga sebuah ruang komprehensif yang mendekatkan gaya hidup modern dengan ketenangan alam.
General Manager Somerset Berlian Jakarta Handrian Wijaya menjelaskan pihaknya berupaya merespon tren pergeseran gaya hidup masyarakat urban. Masyarakat urban kini lebih peduli terhadap keseimbangan fisik, mental, dan lingkungan.
"Kami berupaya menjalankan komitmen untuk menghadirkan berbagai elemen yang mendukung gaya hidup yang lebih mindful dan sustainable. Seperti ruang terbuka hijau yang luas, hingga fasilitas EV charging station untuk memenuhi relevansi kebutuhan masyarakat urban masa kini," ujar Handrian Rabu (9/9).
Guna mendukung konsep hunian yang fleksibel bagi para profesional maupun staycation keluarga, Somerset Berlian Jakarta menyediakan unit kamar berspesifikasi luas. Yakni tipe 2 dan 3 kamar tidur.
Setiap unit dirancang menyerupai rumah pribadi dengan fasilitas pendukung. Misalnya ketersediaan area ruang keluarga dan ruang makan yang lapang, dapur privat yang fungsional, hingga akses wifi gratis berkecepatan tinggi.
Dalam upaya menjaga keseimbangan gaya hidup aktif para tamu, pengelola juga melengkapi area apartemen servis ini dengan ruang terbuka hijau (RTH). RTH ini berkonsep ramah keluarga, jogging track, kolam renang luar ruangan, pusat kebugaran, hingga fasilitas sauna.
Sebagai nilai tambah bagi pelanggan setianya, Somerset Berlian Jakarta terintegrasi dengan program loyalitas Ascott Star Rewards (ASR). Para tamu yang mendaftar secara gratis melalui situs resmi discoverasr.com dapat mengakses berbagai penawaran khusus, termasuk potongan harga kamar hingga 25 persen menggunakan kode promo khusus.
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Jawa Pos
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