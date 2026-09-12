Kejutkan Penggemar, Girlgrup MAMAMOO Batal Konser di Jakarta

JawaPos.com – Memiliki kepopuleran, girlgrup Korea MAMAMOO berencana akan konser di Jakarta, namun hal itu harus dibatalkan.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (12/9), bertajuk 4WARD di Jakarta, rencananya konser itu dijadwalkan berlangsung di NICE PIK 2 pada 19 September 2026.

Namun karena aktivitas vulkanik baru-baru ini di Indonesia, mereka memutuskan membatalkan konser tersebut.

RBW mengungkap, “Melalui surat ini, kami informasikan bahwa konser "MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in JAKARTA.”

“Konser yang dijadwalkan berlangsung di NICE PIK 2 pada 19 September 2026, telah dibatalkan karena situasi yang tidak dapat dihindari,” tulisnya.

Berbagai hal terjadi, seperti aktivitas vulkanik baru-baru ini di Indonesia, serta diperketatnya langkah-langkah keselamatan dan keamanan setempat.

Setelah berdiskusi dengan promotor lokal, kami akhirnya memutuskan untuk membatalkan konser dengan menempatkan keselamatan artis dan penonton sebagai prioritas utama.

Membuat penggemar khawatir, seluruh tiket yang telah dibeli akan dikembalikan dananya secara penuh.

“Silakan merujuk pada pengumuman terpisah dari platform penjualan tiket dan promotor lokal untuk rincian mengenai proses serta jadwal pengembalian dana,” tulis mereka.