7 Alasan Mengapa Memakan Cokelat Dapat Membantu Mengatasi Depresi Menurut Psikologi

seseorang yang memakan cokelat untuk mengatasi depresi / foto: Magnific/farknot

JawaPos.com - Cokelat sering dianggap sekadar makanan manis yang memberikan kenikmatan sesaat. Namun, di balik rasanya yang lezat, cokelat memiliki sejumlah komponen yang menarik perhatian para peneliti psikologi dan ilmu kesehatan karena potensinya dalam memengaruhi suasana hati.

Ketika seseorang sedang mengalami tekanan, stres, kesedihan, atau suasana hati yang buruk, keinginan untuk mengonsumsi makanan yang memberikan rasa nyaman sering kali meningkat. Cokelat termasuk salah satu makanan yang paling sering dikaitkan dengan comfort food. Sensasi rasa, aroma, tekstur, serta pengalaman menyenangkan ketika memakannya dapat memberikan perubahan emosional yang terasa cukup cepat.



Meski demikian, ada satu hal penting yang perlu dipahami sejak awal: cokelat bukan obat untuk depresi dan tidak dapat menggantikan psikoterapi, obat antidepresan, atau bantuan profesional. Depresi merupakan kondisi serius yang melibatkan berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial.



Jadi, ketika kita mengatakan cokelat "dapat membantu mengatasi depresi", yang lebih tepat adalah bahwa konsumsi cokelat—terutama cokelat hitam dalam jumlah wajar—berpotensi mendukung suasana hati dan kesejahteraan psikologis, bukan menyembuhkan depresi secara langsung.



Lalu, mengapa cokelat bisa memberikan efek tersebut?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/8), terdapat tujuh alasannya.



1. Cokelat dapat memberikan pengalaman menyenangkan bagi otak



Salah satu alasan paling sederhana mengapa cokelat sering dikaitkan dengan suasana hati adalah karena memakannya merupakan pengalaman sensorik yang menyenangkan.



Rasa manis, aroma khas kakao, tekstur yang lembut, dan sensasi cokelat yang meleleh di mulut dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan. Dalam psikologi, pengalaman seperti ini berkaitan dengan sistem penghargaan atau reward system di otak.



Ketika seseorang melakukan sesuatu yang menyenangkan, otak dapat memberikan respons yang membuat pengalaman tersebut terasa berharga dan ingin diulangi.



Pada seseorang yang sedang mengalami tekanan emosional, pengalaman positif yang sederhana seperti menikmati makanan kesukaan dapat menjadi salah satu bentuk mood regulation.



Bukan berarti satu batang cokelat dapat menghilangkan masalah hidup.



Namun, pengalaman kecil yang menyenangkan dapat membantu seseorang mendapatkan jeda psikologis dari keadaan emosional yang berat.



Misalnya, seseorang baru saja melewati hari yang penuh tekanan. Ia kemudian duduk, menikmati secangkir minuman hangat dan sedikit cokelat, sambil beristirahat dari pekerjaan.



Masalahnya memang belum selesai.



Tetapi tubuh dan pikirannya mendapatkan kesempatan untuk berhenti sejenak.



Dalam konteks psikologi, kemampuan menciptakan momen positif kecil seperti ini dapat menjadi bagian dari strategi regulasi emosi.



2. Kakao mengandung senyawa yang berhubungan dengan fungsi otak



Cokelat, khususnya cokelat hitam dengan kandungan kakao tinggi, mengandung berbagai senyawa bioaktif.



Salah satunya adalah flavanol, kelompok senyawa yang banyak ditemukan dalam kakao.



Penelitian mengenai kakao menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara senyawa-senyawa tersebut dengan fungsi pembuluh darah dan berbagai proses biologis yang berkaitan dengan kesehatan otak.



Hal ini menarik karena kondisi psikologis dan fungsi otak tidak dapat dipisahkan.



Ketika seseorang mengalami depresi, perubahan suasana hati tidak hanya berkaitan dengan "pikiran negatif". Depresi juga berhubungan dengan berbagai proses biologis yang memengaruhi energi, tidur, motivasi, konsentrasi, dan respons terhadap penghargaan.



Karena itu, makanan yang mengandung senyawa bioaktif tertentu menarik untuk dipelajari sebagai bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan secara keseluruhan.



Namun, penting untuk tidak berlebihan dalam menyimpulkan hasil penelitian.



Adanya kandungan flavanol dalam kakao tidak berarti cokelat otomatis menjadi antidepresan.



Efek makanan terhadap kesehatan mental jauh lebih kompleks daripada sekadar satu kandungan tertentu.



3. Cokelat dapat menjadi bagian dari pengalaman comfort food



Pernahkah Anda merasa sedikit lebih tenang setelah mengonsumsi makanan yang mengingatkan Anda pada rumah, masa kecil, keluarga, atau momen menyenangkan?



Ini berkaitan dengan aspek psikologis makanan.



Makanan tidak hanya memberikan energi. Makanan juga memiliki hubungan dengan ingatan, pengalaman, hubungan sosial, dan emosi.



Cokelat bagi sebagian orang dapat memiliki asosiasi positif.



Misalnya, seseorang mungkin terbiasa mendapatkan cokelat ketika merayakan ulang tahun. Orang lain mungkin mengingat cokelat sebagai hadiah dari orang yang disayangi. Ada pula yang mengasosiasikannya dengan liburan, perayaan, atau masa kanak-kanak.



Ketika makanan memiliki asosiasi emosional yang positif, mengonsumsinya dapat membangkitkan kembali pengalaman atau perasaan yang menyenangkan.



Dalam psikologi, hubungan antara makanan dan memori ini menarik karena ingatan emosional dapat memengaruhi suasana hati.



Itulah sebabnya makanan yang sama dapat memberikan pengalaman psikologis yang sangat berbeda bagi dua orang.



Bagi satu orang, cokelat hanyalah makanan.



Bagi orang lain, cokelat mungkin mengingatkan mereka pada seseorang yang mereka cintai.



Dan konteks emosional seperti itu dapat membuat pengalaman makan menjadi jauh lebih bermakna.



4. Ritual menikmati cokelat dapat membantu seseorang berhenti sejenak



Kadang-kadang bukan hanya cokelatnya yang memberikan efek positif.



Cara seseorang mengonsumsinya juga dapat berperan.



Bayangkan seseorang sedang mengalami hari yang sangat melelahkan. Ia terus berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, memeriksa ponsel, menerima pesan, memikirkan masalah, dan merasa pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti.



Kemudian ia mengambil sedikit cokelat.



Ia duduk.



Menarik napas.



Mencium aromanya.



Merasakan teksturnya.



Mengunyah perlahan.



Pada saat itu, aktivitas tersebut dapat menjadi semacam jeda dari tekanan sehari-hari.



Konsep ini memiliki kemiripan dengan praktik mindful eating, yaitu memperhatikan pengalaman makan secara sadar tanpa terburu-buru.



Dengan memperhatikan rasa, aroma, tekstur, dan sensasi tubuh, seseorang dapat membawa perhatian kembali pada saat ini.



Tentu saja, makan cokelat dengan sadar bukanlah terapi depresi.



Namun, membangun kebiasaan untuk berhenti sejenak dan memberikan perhatian kepada tubuh dapat menjadi bagian dari pola regulasi stres yang lebih sehat.



5. Cokelat dapat memicu respons psikologis yang berkaitan dengan kenikmatan



Ada alasan mengapa cokelat begitu populer sebagai makanan yang memberikan kesenangan.



Kombinasi rasa manis, lemak, aroma, dan teksturnya dapat membuat makanan ini sangat menarik bagi sistem penghargaan manusia.



Ketika seseorang sedang mengalami depresi, salah satu gejala yang mungkin muncul adalah berkurangnya kemampuan menikmati sesuatu yang sebelumnya menyenangkan. Dalam psikologi, kondisi tersebut sering disebut anhedonia.



Seseorang mungkin tidak lagi menikmati hobinya.



Tidak tertarik bertemu teman.



Tidak bersemangat melakukan aktivitas yang dulu disukai.



Bahkan makanan kesukaan pun terkadang tidak lagi memberikan kesenangan yang sama.



Dalam kondisi seperti ini, pengalaman positif yang kecil dapat menjadi penting.



Bukan karena cokelat mampu "memperbaiki" sistem penghargaan otak secara instan, tetapi karena pengalaman menyenangkan tetap merupakan bagian dari kehidupan emosional manusia.



Namun, jika seseorang kehilangan minat terhadap hampir semua hal dalam jangka waktu lama, hal tersebut bukan sesuatu yang sebaiknya hanya ditangani dengan makanan.



Itu merupakan salah satu alasan untuk mempertimbangkan berbicara dengan psikolog, psikiater, atau tenaga profesional kesehatan lainnya.



6. Menikmati cokelat bersama orang lain dapat meningkatkan pengalaman sosial



Cokelat juga memiliki dimensi sosial.



Cokelat sering diberikan sebagai hadiah, disajikan ketika berkumpul, atau dinikmati bersama keluarga dan teman.



Padahal, hubungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam kesehatan psikologis.



Ketika seseorang mengalami depresi, mereka terkadang menarik diri dari lingkungan sosial.



Mereka mungkin tidak membalas pesan.



Tidak ingin bertemu siapa pun.



Merasa tidak memiliki energi untuk berbicara.



Dalam situasi seperti ini, aktivitas sederhana yang melibatkan makanan dapat menjadi jembatan untuk kembali terhubung dengan orang lain.



Bayangkan seseorang mengajak temannya minum kopi dan makan sedikit cokelat sambil berbicara.



Yang memberikan manfaat emosional mungkin bukan hanya cokelatnya.



Ada percakapan.



Ada perhatian.



Ada rasa ditemani.



Ada kesempatan untuk tertawa.



Ada pengalaman bahwa seseorang masih peduli.



Dengan demikian, cokelat dapat menjadi bagian dari pengalaman sosial yang menyenangkan.



Dan sering kali, koneksi dengan manusia lain jauh lebih penting bagi kesehatan mental daripada makanan itu sendiri.



7. Cokelat dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesejahteraan psikologis



Alasan terakhir justru mengajak kita melihat cokelat secara lebih realistis.



Kesehatan mental tidak ditentukan oleh satu makanan.



Pola makan secara keseluruhan jauh lebih penting.



Cokelat hitam dengan kandungan kakao tinggi dapat menjadi salah satu bagian kecil dari pola makan yang seimbang. Tetapi manfaat potensial tersebut sebaiknya dilihat bersama kebiasaan lain seperti tidur yang cukup, aktivitas fisik, hubungan sosial, paparan cahaya matahari, pengelolaan stres, dan mendapatkan bantuan psikologis ketika diperlukan.



Dengan kata lain, jangan berpikir:



"Saya depresi, jadi saya harus makan cokelat."



Lebih tepat jika berpikir:



"Saya sedang berusaha menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, dan sedikit cokelat dapat menjadi salah satu bagian kecil dari pola hidup yang menyenangkan dan seimbang."



Perbedaan cara berpikir ini sangat penting.



Sebab jika cokelat digunakan sebagai satu-satunya cara menghadapi emosi negatif, seseorang justru dapat membentuk kebiasaan makan emosional.



Tetapi, apakah semua jenis cokelat memberikan manfaat yang sama?



Tidak.



Cokelat memiliki kandungan yang berbeda-beda.



Cokelat hitam dengan persentase kakao yang lebih tinggi umumnya mengandung lebih banyak komponen kakao dibandingkan cokelat susu atau produk cokelat yang sangat tinggi gula.



Di sisi lain, banyak produk cokelat komersial mengandung gula dan kalori yang cukup tinggi.



Karena itu, jumlah juga penting.



Tujuannya bukan mengonsumsi cokelat sebanyak mungkin demi mendapatkan efek psikologis.



Justru prinsip yang lebih masuk akal adalah secukupnya dan dinikmati dengan sadar.



Cokelat sebaiknya menjadi bagian dari pola makan yang beragam, bukan pengganti makanan bergizi lainnya.



Jangan salah memahami hubungan antara cokelat dan depresi



Ini bagian yang paling penting.



Mengatakan bahwa cokelat dapat membantu suasana hati tidak sama dengan mengatakan bahwa cokelat dapat menyembuhkan depresi.



Depresi merupakan kondisi yang kompleks.



Penyebab dan mekanismenya dapat melibatkan faktor genetik, biologis, psikologis, pengalaman hidup, lingkungan, stres berkepanjangan, kualitas tidur, hubungan sosial, dan berbagai faktor lainnya.



Karena itu, pendekatan terhadap depresi juga tidak bisa hanya mengandalkan makanan.



Jika seseorang mengalami kesedihan yang menetap, kehilangan minat terhadap aktivitas, perubahan tidur atau nafsu makan, kelelahan berat, kesulitan berkonsentrasi, perasaan tidak berharga, atau pikiran untuk menyakiti diri sendiri, penting untuk mencari bantuan profesional.



Dalam kondisi tersebut, cokelat boleh saja dinikmati.



Tetapi cokelat bukan pengganti pertolongan.



Kesimpulan



Cokelat memang menarik dari perspektif psikologi karena menggabungkan beberapa hal sekaligus: pengalaman sensorik yang menyenangkan, kandungan bioaktif dari kakao, hubungan dengan memori positif, potensi regulasi emosi, serta fungsi sosial ketika dinikmati bersama orang lain.



Tujuh alasan yang dapat menjelaskan mengapa cokelat berpotensi mendukung suasana hati adalah:



Memberikan pengalaman sensorik yang menyenangkan.

Mengandung senyawa bioaktif dari kakao yang menarik untuk kesehatan otak.

Dapat berfungsi sebagai comfort food yang memiliki asosiasi emosional positif.

Ritual menikmatinya dapat menjadi momen jeda dan perhatian penuh.

Dapat memberikan pengalaman kenikmatan yang berkaitan dengan sistem penghargaan.

Dapat menjadi bagian dari aktivitas sosial yang memperkuat koneksi dengan orang lain.

Dapat menjadi bagian kecil dari pola hidup dan pola makan yang mendukung kesejahteraan secara keseluruhan.



Namun, ada satu pesan yang sebaiknya selalu diingat:



Nikmati cokelat sebagai bagian dari hidup yang seimbang, bukan sebagai obat untuk luka psikologis.



Kadang-kadang, kesehatan mental memang bisa dimulai dari hal-hal kecil—makan dengan baik, tidur cukup, berjalan kaki, berbicara dengan orang yang dipercaya, menikmati makanan favorit, dan memberikan diri sendiri waktu untuk beristirahat.



Tetapi ketika kesedihan berubah menjadi penderitaan yang menetap, jangan hanya mencari makanan yang membuat hati terasa lebih baik.



Carilah juga pertolongan yang benar-benar dapat membantu Anda pulih.



Karena pada akhirnya, kesehatan mental bukan tentang menemukan satu makanan yang mampu menghilangkan semua kesedihan.



