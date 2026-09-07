TPA Galuga Bogor Kebakaran, Berawal dari Lahan Perkebunan Terbakar

Api melahap area TPU Galuga di Cibungbulang, Kabupaten Bogor, diduga berawal dari lahan perkebunan di sekitar TPA yang terbakar. (Dzikry/ Radar Bogor)
JawaPos.com – Kebakaran hebat melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Senin (7/9) malam.
Kebakaran itu diduga bermula dari kawasan Perkebunan di sekitar TPA yang dilaporkan terbakar sejak pukul 17.00 WIB.
Hingga berita ini ditulis, personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor masih terus berupaya memadamkan api.
Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan, proses pemadaman terkendala akses menuju lokasi yang cukup sulit.
Ia menjelaskan, unit kendaraan pemadam tidak dapat masuk hingga titik kebakaran, karena akses menuju lokasi hanya berupa jalan setapak sepanjang sekitar satu kilometer.
"Unit enggak bisa masuk lokasi, jalan setapak sejauh satu kilometer. Saat ini sedang diupayakan dengan alat pompa portable," ujar Yudi, sebagaimana dilansir dari Radar Bogor, Senin (7/9).
Sebanyak delapan unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api yang meludeskan area TPA.
Dua unit kendaraan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, satu unit Zipur, serta satu unit dari Damkar Kota Bogor juga terlibat pemadaman api.
Yudi belum dapat memastikan penyebab kebakaran di Perkebunan yang akhirnya merembet hingga ke TPA Galuga.
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Dugaan bahwa api berawal dari aktivitas pembakaran sampah masih belum dapat dipastikan. "Belum tau, Bisa saja seperti itu (pembakaran sampah)," tuturnya.
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Jawa Pos
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