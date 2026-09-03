Polres Bogor Bongkar Sindikat Merkuri Ilegal, Sita 998,8 Kg Senilai Rp 2,89 Miliar

JawaPos.com - Polres Bogor membongkar sindikat peredaran merkuri ilegal berskala besar dengan menyita 998,825 kilogram bahan kimia berbahaya tersebut. Nilai barang bukti merkuri yang disita mencapai Rp2.896.592.500.

Pengungkapan tersebut dipaparkan Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto dalam konferensi pers di depan Mako Polres Bogor, Kamis sore.

Polisi mengungkap dua kasus tindak pidana pertambangan ilegal melalui Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal.

Dalam kasus peredaran merkuri, polisi menyita 998,825 kilogram merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik berukuran 600 ml. Barang bukti tersebut diamankan dari wilayah Kecamatan Babakan Madang dan Bogor Timur pada Senin, 17 Agustus 2026.

Dengan patokan harga jual pasar gelap Rp2,9 juta per kilogram, nilai keseluruhan merkuri yang disita mencapai Rp2.896.592.500.

Empat tersangka berinisial RAR (40), RA (48), JS (27), dan FS (30) turut diamankan. Polisi juga menyita timbangan digital, buku catatan penjualan, dan telepon seluler.

Sindikat tersebut disebut telah beroperasi sejak 2023. Para pelaku mendatangkan merkuri hasil tambang ilegal dari Gunung Sinabar, Maluku, untuk menyuplai aktivitas pengolahan emas di wilayah Bogor, Depok, dan Sukabumi.

Selain membongkar peredaran merkuri, Polres Bogor juga mengungkap praktik pengolahan dan pemurnian emas ilegal di Kecamatan Leuwiliang.

Pengungkapan dilakukan melalui operasi tangkap tangan pada Selasa, 1 September 2026. Seorang tersangka berinisial SA (46) diamankan karena memurnikan batuan menjadi emas mentah atau jendil menggunakan alat gelundung dan merkuri.