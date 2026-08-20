Heboh Isu OTT KPK di Kabupaten Bogor, Sekda Hormati Keputusan KPK

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (M Fikri Setiawan/Antara)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyatakan menghormati setiap proses dan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu muncul usai kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, mengaku masih memantau perkembangan informasi tersebut. Dia mengatakan, hingga kini belum ada kepastian tentang kabar yang beredar.
"Jadikan isu ini kan berkembang, saya juga memonitor terus kebenarannya dan lain-lain," kata Ajat Rochmat Jatnika sebagaimana dikutip Radar Bogor (Jawa Pos Grup), Kamis (20/8).
Menurut Ajat, informasi resmi terkait penegakan hukum sepenuhnya kewenangan KPK. Karena itu, dia memilih menunggu penjelasan langsung dari lembaga tersebut.
"Tentunya mungkin yang berhak menyampaikan dari pihak APH sendiri, kalo saya kondisinya belum ada kabar apa-apa soalnya," jelasnya.
Ajat juga mengaku belum tahu pasti perkara terkait kabar kedatangan KPK ke Pemkab Bogor. Dia menegaskan masih melakukan pemantauan sambil menunggu informasi resmi.
"Ga tau, ini lagi monitor. Mendingan nunggu dari sana (KPK), saya sangat menghormati dari sana seperti apa. Jadi saya tidak memastikan karna tidak ada informasi ke saya juga," imbuhnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengklarifikasi kabar OTT di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (20/8). Dia membantah ada operasi senyap di Bogor.
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Jawa Pos
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