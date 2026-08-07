Istana Bantah Isu Reshuffle: Kalau Perubahan Itu untuk Isi Jabatan Kosong

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia mengakui, isu reshuffle kerap muncul, namun pemerintah memastikan belum ada agenda tersebut.

Prasetyo menyampaikan, apabila nantinya Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan kabinet, langkah itu akan lebih difokuskan untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong.

"Ini pertanyaan setiap minggu, setiap bulan. Nah masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Prasetyo, sejumlah posisi yang saat ini belum terisi antara lain jabatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah ditinggalkan Sudaryono yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu, kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) juga masih kosong setelah Silmy Karim ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi.

Meski demikian, ia menegaskan belum ada keputusan mengenai perombakan kabinet. Kalaupun dilakukan di kemudian hari, fokus utamanya adalah memastikan posisi-posisi yang kosong segera terisi agar roda pemerintahan berjalan optimal.