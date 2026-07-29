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Muhammad Ridwan
Rabu, 29 Juli 2026 | 18.13 WIB

Isu Reshuffle Kabinet Muncul Lagi, Prabowo Dinilai Perlu Cari Figur Baru Urus Perdagangan

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di mimbar pidato Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di mimbar pidato Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menghangat menerpa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Forum Intelektual Muda (FIM) menyoroti tekanan pasar internasional, perubahan rantai pasok global, hingga meningkatnya persaingan produk antarnegara khususnya soal kebijakan perdagangan.

Co-Founder FIM, Muhammad Sutisna, menjelaskan reshuffle kabinet tidak semata-mata dimaknai sebagai pergantian pejabat, melainkan menjadi momentum untuk melakukan koreksi kebijakan agar lebih sesuai dengan tantangan ekonomi yang terus berkembang

“Presiden perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita menghadapi perubahan ekonomi global dengan kebijakan yang berjalan terlalu lambat. Perdagangan adalah salah satu mesin utama ekonomi nasional dan membutuhkan kepemimpinan yang responsif, berani, serta memiliki visi jangka panjang,” kata Sutisna kepada wartawan, Rabu (29/7).

Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin berat. Perang tarif dan kebijakan proteksionisme yang diterapkan sejumlah negara besar dinilai berpotensi menekan kinerja ekspor nasional.

Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas juga dapat mengurangi pendapatan pelaku usaha maupun masyarakat.

Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya merespons ketika persoalan muncul. Indonesia membutuhkan strategi perdagangan yang mampu mengantisipasi perubahan sebelum berkembang menjadi krisis.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Kita harus berani membangun politik perdagangan yang melindungi industri nasional, memperkuat produksi dalam negeri, sekaligus memaksa produk Indonesia naik kelas di pasar internasional,” tegasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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