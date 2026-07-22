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Novia Herawati
Rabu, 22 Juli 2026 | 19.15 WIB

Wamentan Sudaryono Diisukan Jadi Kepala BGN Baru, Begini Respons Mentan Andi Amran Sulaiman

Mentan Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan tentang isu yang menyatakan Wamentan Sudaryono akan ditunjuk sebagai kepala BGN baru. (Novia Herawati/JawaPos.com) - Image

Mentan Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan tentang isu yang menyatakan Wamentan Sudaryono akan ditunjuk sebagai kepala BGN baru. (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman menanggapi isu yang menyebut Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono akan menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik Sudaryanti Deyang.

"Jadi gini, terlepas dari itu, Pak Sudaryono (orangnya) itu muda, cerdas, pintar, gesit, dan kolaborasinya sangat baik," tutur Amran setelah menghadiri acara ITS di Kampus Buncitan, Sidoarjo, Rabu (22/7).

Amran menilai Sudaryono sebagai figur yang memiliki kontribusi besar di Kementerian Pertanian. Ia mengaku sangat mengapresiasi peran Wamentan dalam mendukung keberhasilan program swasembada pangan.

Menurut Amran, capaian peningkatan ekspor hingga Rp 161 triliun dan penurunan impor sekitar Rp 40 triliun serta keberhasilan swasembada yang mendapat pengakuan adalah hasil kerja bersama, termasuk kontribusi Sudaryono.

"Itu karena ada Pak Sudaryono, dan saya bangga dengan beliau. Masalah pertanyaan Anda (isu Sudaryono menjadi Ketua BGN), sabar, kalau ada informasi tolong beritahu saya," ucapnya singkat sebelum masuk ke dalam mobil.

Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Alasannya Ingin Berobat ke Luar Negeri

Belum genap 2 bulan menjabat, Nanik Sudaryati Deyang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Keputusan ini disampaikan Nanik secara resmi dalam akun media sosial Facebook pribadinya, Rabu (22/7).

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini, Rabu (22/7) saya berangkat," kata Nanik dalam status di media sosial Facebook.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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