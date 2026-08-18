Momen Spesial yang Agak Lain! 47 Driver Ojol jadi Tim Paskibra di HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Ada pemandangan berbeda dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 47 mitra driver dari berbagai wilayah Indonesia turun langsung menjadi pasukan pengibar bendera dan memimpin upacara Merah Putih pada Senin (17/8).

Ke-47 mitra tersebut tergabung dalam Angkatan Pertama Gojek Paskibra. Kehadiran mereka menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian dalam rangkaian perayaan Kemerdekaan, terlebih karena sebagian besar keseharian mereka dihabiskan di jalan untuk menjalankan aktivitas sebagai mitra pengemudi.

Untuk menjalankan tugas tersebut, para anggota Gojek Paskibra tidak hanya berlatih baris-berbaris. Mereka juga mendapat pembinaan dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI), mencakup pembentukan karakter, kepemimpinan, wawasan kebangsaan hingga ziarah ke makam pahlawan.

Persiapan tersebut kemudian terlihat ketika mereka menjalankan tugas dalam upacara pengibaran bendera. Kekompakan barisan dan disiplin selama upacara bahkan membuat sesama mitra driver ikut merasakan kebanggaan.

Kitri, mitra driver asal Jakarta yang menjadi petugas paduan suara, mengaku merinding saat melihat penampilan Gojek Paskibra.

“Ya merinding aja saya, terharu aja ngelihatnya. Ah pokoknya keren. Keren itu perjuangannya pasti luar biasa untuk bisa sekompak itu,” ujar Kitri pada Senin (17/8).

Bagi para mitra driver, momentum Kemerdekaan tidak berhenti setelah upacara selesai. Kebersamaan kemudian berlanjut melalui konvoi bersama menuju Rumah Mitra di Kemang Timur, Jakarta.

Di tempat tersebut, mitra driver bersama manajemen berkumpul untuk makan siang dan mengikuti berbagai perlombaan khas 17 Agustus. Kegiatan serupa juga digelar secara serentak di 25 Rumah Mitra yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.