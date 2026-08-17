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Ryandi Zahdomo
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.58 WIB

Mengenal Harya, Aryo, dan Fachri, 3 Anggota Paskibraka Pengibar Bendera Pusaka HUT ke-81 RI

Kereta kencana Garuda Prabayaksa membawa bendera pusaka dan teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta, dalam prosesi kirab Merah Putih pada Senin (17/8) pagi. (Istimewa) - Image

Kereta kencana Garuda Prabayaksa membawa bendera pusaka dan teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta, dalam prosesi kirab Merah Putih pada Senin (17/8) pagi. (Istimewa)

JawaPos.com - Tiga putra terbaik bangsa dipercaya bertugas sebagai tim pengibar bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8). 

Mereka adalah I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti, M. Aryo Wira Zandhyka Y, dan Achmad Fachri Mubarok.

Prosesi pengibaran Sang Saka diiringi lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' di hadapan Presiden RI, jajaran pejabat negara, serta ribuan tamu undangan yang berdiri tegak memberi hormat. Ketiga pemuda terpilih ini mengemban peran vital dalam formasi "Indonesia Berdaulat".

I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti (Pengerek Bendera)

Bertugas sebagai pengerek bendera, I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Siswa SMAN 7 Banjarmasin ini mencatatkan sejarah sebagai delegasi pertama Kota Banjarmasin yang menembus seleksi nasional sejak 2023.

Harya meraih nilai tertinggi pada Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Perjuangannya dimulai sejak persiapan awal pada Desember 2025 bersama 11 putra-putri terbaik Banjarmasin di Banjarbaru.

Pelajar yang hobi bermain basket ini mengaku terus menjaga kondisi fisik dan pola makan selama masa persiapan.

"Tetap menjadi anak muda yang membanggakan. Membagakan sekolah keluarga dan jangan berbuat hal-hal yang tidak pantas," kata Harya dalam salah satu podcast.

M. Aryo Wira Zandhyka Y (Pembentang Bendera)

Posisi pembentang bendera dipercayakan kepada M. Aryo Wira Zandhyka Y, pelajar asal SMAN 7 Kota Bengkulu yang juga alumni SMPIT Khairunnas Kota Bengkulu. Aryo terpilih menjadi wakil Provinsi Bengkulu bersama Nadine Permata Vanza setelah menyisihkan peserta seleksi dari tingkat kota dan kabupaten.

Editor: Bintang Pradewo
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