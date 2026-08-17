Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 17 Agustus 2026 | 17.56 WIB

Paskibraka Formasi Angka 81 saat Pengibaran Bendera di Istana Merdeka

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menunaikan tugas dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Youtube Setpres) - Image

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menunaikan tugas dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Youtube Setpres)

JawaPos.com - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menunaikan tugas dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia yang berasal dari berbagai provinsi tampil dalam formasi 17, 8, dan 45.

Mereka menjalankan tugas dengan langkah yang serempak dan barisan yang teratur, sekaligus menjaga suasana sakral dalam prosesi pengibaran bendera untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada peringatan tahun ini, Paskibraka juga menampilkan formasi khusus membentuk angka 81. Formasi tersebut menjadi simbol usia kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki 81 tahun.

Dalam formasi utama Paskibraka, tugas sebagai pembawa bendera Merah Putih dipercayakan kepada Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Celina merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak.

Sementara itu, posisi cadangan pembawa baki diisi oleh Eighteen Jeanette Hekboy, Paskibraka putri asal Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebagai siswi SMA Negeri 1 Kupang.

Adapun Achmad Fachri Mubarok dari Provinsi Jambi dipercaya menjadi Komandan Kelompok 8. Ia merupakan pelajar SMKN 1 Kota Jambi.

Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti, perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Ia merupakan siswa SMAN 7 Banjarmasin.

Keempat anggota tersebut menjadi bagian dari formasi utama yang akan menjalankan tugas penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina sebelumnya mengatakan, formasi angka 81 menjadi salah satu hal istimewa yang selalu dipersiapkan dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan setiap tahunnya.

“Ya tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Kalau pola kecepatan apa melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima. Gitu jadi sudah sesuai seperti tahun-tahun sebelumnya," ucap Rima.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Pimpin Upacara di Istana Merdeka, Kenakan Beskap dengan Kalungan Melati  - Image
Nasional

Prabowo Pimpin Upacara di Istana Merdeka, Kenakan Beskap dengan Kalungan Melati 

Senin, 17 Agustus 2026 | 17.34 WIB

Prabowo Sambut Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Bahas Kerja Sama Strategis Bidang Pertanian - Image
Nasional

Prabowo Sambut Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Bahas Kerja Sama Strategis Bidang Pertanian

Kamis, 2 Juli 2026 | 20.58 WIB

Pertemuan Prabowo dan Megawati di Istana Berlangsung 2 Jam, Bahas Berbagai Hal Strategis - Image
Nasional

Pertemuan Prabowo dan Megawati di Istana Berlangsung 2 Jam, Bahas Berbagai Hal Strategis

Jumat, 20 Maret 2026 | 00.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore