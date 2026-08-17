Paskibraka Formasi Angka 81 saat Pengibaran Bendera di Istana Merdeka

JawaPos.com - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menunaikan tugas dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia yang berasal dari berbagai provinsi tampil dalam formasi 17, 8, dan 45.

Mereka menjalankan tugas dengan langkah yang serempak dan barisan yang teratur, sekaligus menjaga suasana sakral dalam prosesi pengibaran bendera untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada peringatan tahun ini, Paskibraka juga menampilkan formasi khusus membentuk angka 81. Formasi tersebut menjadi simbol usia kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki 81 tahun.

Dalam formasi utama Paskibraka, tugas sebagai pembawa bendera Merah Putih dipercayakan kepada Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Celina merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak.

Sementara itu, posisi cadangan pembawa baki diisi oleh Eighteen Jeanette Hekboy, Paskibraka putri asal Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebagai siswi SMA Negeri 1 Kupang.

Adapun Achmad Fachri Mubarok dari Provinsi Jambi dipercaya menjadi Komandan Kelompok 8. Ia merupakan pelajar SMKN 1 Kota Jambi.

Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti, perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Ia merupakan siswa SMAN 7 Banjarmasin.

Keempat anggota tersebut menjadi bagian dari formasi utama yang akan menjalankan tugas penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina sebelumnya mengatakan, formasi angka 81 menjadi salah satu hal istimewa yang selalu dipersiapkan dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan setiap tahunnya.