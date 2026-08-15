Daftar 76 Anggota Paskibraka yang Dikukuhkan Gibran di Istana Negara

JawaPos.com - Sebanyak 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2026.

Pengukuhan dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Sabtu (15/8). Puluhan anggota Paskibraka tersebut merupakan perwakilan putra-putri dari 38 provinsi di Indonesia.

Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Setelah itu, para anggota Paskibraka membacakan Ikrar Putra Indonesia sebagai bagian dari rangkaian pengukuhan.

Salah satu anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur, Julita Rista Lestari, mendapat tugas meletakkan ujung bendera Merah Putih di dada. Selanjutnya, seluruh anggota membacakan ikrar dengan tangan berada di dada.

Gibran kemudian memimpin pengukuhan 76 anggota Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Dalam prosesi tersebut, i menyatakan para anggota Paskibraka akan menjalankan tugas negara pada upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka.

"Dengan memohon ridha Allah Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2026," ujar Gibran, Sabtu (15/8).

Ia juga mendoakan agar seluruh anggota Paskibraka mendapat kemudahan dalam menjalankan tugas.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara," sambungnya.

Sebagai tanda pengukuhan, Gibran menyematkan lencana kepada perwakilan Paskibraka dari Kalimantan Timur. Prosesi kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh anggota.