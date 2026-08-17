Besok BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI, Ini Tuntutannya

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8). Rencana demonstrasi tersebut dijadwalkan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.

Sebelum menuju lokasi aksi, massa BEM UI akan berkumpul di Lapangan FISIP UI pada pukul 10.00 WIB. Aksi yang mengusung tema #MerebutKemerdekaan itu menjadi bagian dari rangkaian gerakan mahasiswa pada momentum bulan kemerdekaan.

"Titik aksi Bundaran HI. Dresscode baju hitam dan jaket kuning," tulis BEM UI dalam unggahannya, Senin (18/8).

BEM UI menilai kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai persoalan. Mereka menyoroti kondisi ekonomi dan politik yang dinilai menunjukkan adanya pemusatan kekuasaan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta penghentian berbagai bentuk praktik yang dinilai merugikan masyarakat, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.

Selain itu, BEM UI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis nasional (PSN). Mereka juga menyerukan penghentian sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.