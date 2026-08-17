Polda Metro Jaya Kerahkan 13.859 Personel Amankan HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Sebanyak 13.859 personel gabungan bakal mengamankan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada Senin (17/8). Polda Metro Jaya menyebar belasan ribu pasukan tersebut di beberapa lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa fokus pengamanan memang berada di Kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Namun titik-titik lain tetap dijaga oleh pasukan gabungan yang terdiri atas petugas kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.

Secara terperinci, Kombes Budi menyebutkan bahwa sebanyak 7.105 personel berasal dari Polda Metro Jaya. Kemudian 2.042 personel dari polres dan jajarannya. Sementara 4.712 personel dari instansi di luar Polda Metro Jaya yang berada di bawah kendali operasi (BKO).

”Personel BKO terdiri atas 3.573 personel TNI atau 35 SSK, 500 personel Korbrimob Polri atau lima SSK, 300 personel Korsabhara Baharkam Polri atau tiga SSK, 198 personel Satpol PP, 91 personel dari 13 unit pemadam kebakaran, serta 50 personel Dinas Perhubungan,” terang dia kepada awak media.

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Selain Kawasan Monas dan Bundaran HI, beberapa titik yang menjadi atensi belasan ribu personel gabungan itu terdiri atas Kawasan Medan Merdeka, Jalan M. H. Thamrin, dan Sarinah. Personel gabungan juga disiagakan sepanjang jalur Kirab Bendera Merah Putih serta lokasi pesta rakyat dan kegiatan lainnya.

Khusus untuk pengaturan arus lalu lintas, tidak kurang dari 2.116 personel khusus disiapkan untuk mengatur arus lalu lintas dan mobilitas kendaraan selama rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Untuk rekayasa lalu lintas, Polda Metro Jaya akan melakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

”Masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar Istana Negara, Monas, Medan Merdeka, Jalan M. H. Thamrin, Sarinah hingga Bundaran HI, agar memperhitungkan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas apabila terdapat pengaturan lalu lintas,” ajak Budi.