13.859 Personel Gabungan Siaga Ketat Amankan Puncak HUT ke-81 RI di Jakarta

JawaPos.com - Polda Metro Jaya bersama tim gabungan mengerahkan 13.859 personel gabungan untuk mengawal seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta, Senin (17/8).

Apel kesiapan pasukan digelar sejak pukul 03.00 WIB di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Waka Polda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran berbagai agenda besar, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera di Istana Negara, kirab Bendera Merah Putih, hingga pesta rakyat dan karnaval kemerdekaan.

Skema Pengamanan Preventif dan Deteksi Intelijen

Pengamanan kali ini menitikberatkan pada tindakan preemtif dan preventif yang didukung penuh oleh kegiatan intelijen. Langkah deteksi dini diutamakan guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan masyarakat, termasuk ancaman terorisme.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, kesiapan ribuan personel ini ditujukan agar seluruh agenda berlangsung aman, tertib, dan lancar.

"Sebanyak 13.859 personel telah melaksanakan apel kesiapan pengamanan. Kami bersama jajaran dan instansi terkait siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI," ujar Reynold, Senin (17/8).

Ia menambahkan, pengamanan di lapangan akan didukung penegakan hukum tegas apabila ditemukan pelanggaran yang mengancam stabilitas keamanan.

"Kami mengedepankan langkah preemtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen. Ini untuk melakukan deteksi dini dan mengantisipasi berbagai potensi gangguan, termasuk ancaman teror. Apabila diperlukan, penegakan hukum akan kami lakukan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.