Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 17 Agustus 2026 | 15.27 WIB

13.859 Personel Gabungan Siaga Ketat Amankan Puncak HUT ke-81 RI di Jakarta

Ilustrasi personel kepolisan. (Darwin Fatir/Antara) - Image

Ilustrasi personel kepolisan. (Darwin Fatir/Antara)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya bersama tim gabungan mengerahkan 13.859 personel gabungan untuk mengawal seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta, Senin (17/8).

Apel kesiapan pasukan digelar sejak pukul 03.00 WIB di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Waka Polda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran berbagai agenda besar, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera di Istana Negara, kirab Bendera Merah Putih, hingga pesta rakyat dan karnaval kemerdekaan.

Skema Pengamanan Preventif dan Deteksi Intelijen

Pengamanan kali ini menitikberatkan pada tindakan preemtif dan preventif yang didukung penuh oleh kegiatan intelijen. Langkah deteksi dini diutamakan guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan masyarakat, termasuk ancaman terorisme.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, kesiapan ribuan personel ini ditujukan agar seluruh agenda berlangsung aman, tertib, dan lancar.

"Sebanyak 13.859 personel telah melaksanakan apel kesiapan pengamanan. Kami bersama jajaran dan instansi terkait siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI," ujar Reynold, Senin (17/8).

Ia menambahkan, pengamanan di lapangan akan didukung penegakan hukum tegas apabila ditemukan pelanggaran yang mengancam stabilitas keamanan.

"Kami mengedepankan langkah preemtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen. Ini untuk melakukan deteksi dini dan mengantisipasi berbagai potensi gangguan, termasuk ancaman teror. Apabila diperlukan, penegakan hukum akan kami lakukan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Penempatan Pasukan dan Imbauan untuk Masyarakat

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tengah Malam di TMPNU Kalibata: Momen Presiden Prabowo Pimpin Ziarah Nasional HUT ke-81 RI - Image
Nasional

Tengah Malam di TMPNU Kalibata: Momen Presiden Prabowo Pimpin Ziarah Nasional HUT ke-81 RI

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.02 WIB

Cakra NX1 Resmi Jadi Motor Listrik Nasional, Sekali Cas Tembus 140 Km Simak Spesifikasinya - Image
Otomotif

Cakra NX1 Resmi Jadi Motor Listrik Nasional, Sekali Cas Tembus 140 Km Simak Spesifikasinya

Senin, 17 Agustus 2026 | 14.11 WIB

Prabowo Kirim 50.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT, Minta Pejabat Turun ke Lokasi Terdampak - Image
Nasional

Prabowo Kirim 50.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT, Minta Pejabat Turun ke Lokasi Terdampak

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore