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Ryandi Zahdomo
Senin, 17 Agustus 2026 | 15.15 WIB

HUT ke-81 RI di Jakarta: Cek Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan Hari Ini

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa) - Image

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa)

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan modifikasi dan pengalihan rute operasional pada Senin, 17 Agustus 2026. 

Langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran rekayasa lalu lintas selama rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di beberapa ruas jalan Jakarta.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menuturkan, seluruh penyesuaian layanan dilakukan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi umum.

"Kami melakukan penyesuaian layanan untuk memastikan operasional Transjakarta tetap berjalan di tengah adanya rekayasa lalu lintas. Penyesuaian ini bersifat situasional dan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta aspek keselamatan dan kenyamanan pelanggan," ujar Ayu, Senin (17/8).

Daftar Rute Transjakarta yang Mengalami Modifikasi Lintasan

Pengalihan lintasan ini berlaku dalam dua sesi rentang waktu, yakni pukul 07.30–11.30 WIB dan pukul 16.30–23.00 WIB (kecuali beberapa rute dengan penyesuaian khusus):

- Rute 1 (Blok M–Kota): Dialihkan melalui Koridor 13 dan Koridor 9. Melayani Halte Tegal Mampang, Rawa Barat, Pasar Santa, Tegal Parang, Widya Chandra, Telkomsel, Denpasar, serta Simpang Kuningan. Sementara tidak melayani halte mulai Monumen Nasional hingga Masjid Agung.

- Rute 2 (Pulo Gadung–Monumen Nasional): Sementara tidak melayani Halte Monumen Nasional, Balai Kota, dan Gambir 2.

- Rute 3 (Kalideres–Monumen Nasional via Veteran): Tidak melayani Halte Monumen Nasional dan dialihkan melayani Halte Pecenongan serta Juanda.

- Rute 1A (Pantai Maju–Balai Kota): Beroperasi hingga pukul 22.00 WIB, tidak melayani Halte Monumen Nasional dan Balai Kota, serta dialihkan melayani Halte Pecenongan dan Juanda.

Editor: Sabik Aji Taufan
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