Detik-Detik Truk Seruduk Belasan Motor di Bekasi, Saksi: Dari Jauh sudah Kencang

Ilustrasi kecelakaan yang melibatkan truk yang mengalami rem blong. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Bayu Sukma Nugraha, 26, tidak pernah membayangkan senin pagi yang biasa dilaluinya akan berubah menjadi pemandangan yang mencekam.
Pedagang asongan tersebur menjadi saksi yang melihat langsung detik-detik kecelakaan maut di Simpang Unisma, Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Senin (29/6).
Saat arus lalu lintas didominasi oleh warga yang berangkat kerja sekitar pukul 08.30 WIB, sebuah truk wing boks tiba-tiba melaju tanpa kendali dan menyeruduk sejumlah sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah.
Dikutip dari Radar Bekasi (JawaPos Group), Bayu menuturkan, ketegangan bermula ketika truk boks raksasa tersebut datang dari arah Rawa Panjang menuju Terminal Bekasi.
Alih-alih melambat saat mendekati persimpangan yang padat, truk tersebut justru melesat tak terkendali. "Kayaknya mobilnya rem blong. Dari sana sudah kelihatan lajunya kencang," ujar Bayu.
Situasi di lampu merah saat itu sedang sangat ramai oleh pengendara motor. Tanpa sempat menghindar, deretan kendaraan yang sedang berhenti langsung dihantam keras dari belakang oleh moncong truk.
"Lampu lalu lintas juga masih merah, belum hijau untuk kendaraan dari arah Jakarta. Setelah itu mobil langsung menabrak motor-motor yang sedang berhenti,” lanjutnya.
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