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Syahrul Yunizar
Minggu, 7 Juni 2026 | 05.45 WIB

Dramatis, Polisi dan Warga Berhasil Cegah Kecelakaan Maut setelah Hentikan Truk Rem Blong di Tulang Bawang

ILUSTRASI. Truk bermuatan air mineral dalam kemasan diduga rem blong hantam pengendara sepeda motor dan rumah warga di Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/12/2023). - Image

ILUSTRASI. Truk bermuatan air mineral dalam kemasan diduga rem blong hantam pengendara sepeda motor dan rumah warga di Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/12/2023).

JawaPos.com - Peristiwa dramatis terjadi di Jalan Lintas Timur, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, pada Kamis (4/6). Berkat kesigapan dan aksi heroik polisi bersama warga, kecelakaan maut akibat truk yang mengalami rem blong berhasil dicegah.

Berdasar informasi yang diterima oleh awak media pada Sabtu (6/6), peristiwa tersebut terjadi sore hari sekitar pukul 17.20 WIB. Saat itu petugas tengah melakukan pengaturan arus lalu lintas dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan di wilayah Kampung Cakat Raya.

Di tengah pelaksanaan tugas tersebut, sebuah truk Mitsubishi Fuso berwarna oranye dengan nomor polisi BE 8571 FU melaju dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Truk itu melaju kencang di jalur dengan kontur menurun dalam kondisi rem blong.

Menyadari situasi darurat tersebut, aparat kepolisian bersama warga sekitar bergerak cepat melakukan upaya penyelamatan. Mereka memanfaatkan balok kayu sebagai pengganjal roda truk. Prioritas mereka menghentikan truk agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat memakan korban jiwa.

”Personel di lapangan menunjukkan respons cepat dan keberanian saat menghadapi kendaraan yang mengalami rem blong. Langkah yang diambil berhasil mencegah potensi kecelakaan yang lebih besar,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun.

Menurut Yuni, tindakan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Pihaknya sangat mengapresiasi tindakan petugas di lapangan.

”Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Anggota yang berada di lokasi tidak hanya menjalankan tugas pengaturan lalu lintas, tetapi juga mengambil langkah penyelamatan untuk menghindari adanya korban jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuni menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan peristiwa tersebut tidak lepas dari sinergi antara petugas dengan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sehingga tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia karena truk berhasil dihentikan. Meski begitu, dia tetap memberi peringatan.

”Kami mengimbau para pengemudi untuk selalu memastikan kondisi kendaraan, terutama sistem pengereman, sebelum melakukan perjalanan guna meminimalisir risiko kecelakaan di jalan raya,” ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
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