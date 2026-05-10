Rem Blong di Padangbesi: Truk Sawit Hantam 4 Kendaraan, 4 Orang Meninggal Dunia!

JawaPos.com - Kecelakaan maut terjadi di kawasan Padangbesi, Lubukkilangan, Kota Padang pada Minggu pagi (10/5). Insiden beruntun yang melibatkan lima kendaraan ini diduga kuat akibat rem blong, hingga mengakibatkan empat orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Peristiwa tragis ini bermula sekitar pukul 07.30 WIB. Sebuah truk bermuatan cangkang kelapa sawit tengah melaju dari arah Indarung menuju Padangbesi. Saat melintasi jalanan menurun yang cukup curam, truk tersebut diduga mengalami kegagalan fungsi rem.

Dikutip dari Padang Ekspres (JawaPos Group), Lurah Padangbesi Waluyo Yuwono mengonfirmasi bahwa tabrakan melibatkan dua truk dan tiga unit minibus dengan kondisi kerusakan yang sangat parah.

"Benar, terjadi kecelakaan tadi pagi," ujar Waluyo, Minggu (10/5).

Detik-detik Tabrakan Beruntun di Lubukkilangan Menurut keterangan warga di lokasi, truk pembawa cangkang sawit tersebut melaju tak terkendali sebelum akhirnya menghantam kendaraan-kendaraan di depannya yang berada di jalur yang sama. Benturan keras tak terhindarkan hingga membuat sejumlah kendaraan ringsek.

Ketua RT 002/RW 001 Kelurahan Padangbesi Riki menjelaskan, posisi jalan yang menurun diduga membuat laju truk sulit dihentikan.

"Kecelakaan ini awalnya karena truk ini dari Indarung bermuatan cangkang, jadi rem blong dari atas dan menghantam kendaraan lain," kata Riki.

Update Korban dan Proses Evakuasi Hingga Minggu siang, data sementara mencatat empat orang meninggal dunia. Selain korban jiwa, sejumlah penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh petugas gabungan dan warga sekitar.