Sopir Truk Wing Boks di Bekasi Diamankan, Terobos Lampu Merah Diduga Rem Blong

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas.
JawaPos.com - Polisi bergerak cepat mengamankan sopir mobil wing boks yang memicu kecelakaan maut di depan Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Jalan Cut Mutia, Margahayu, Kota Bekasi. Insiden berdarah pada Senin (29/6) pagi tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan lima lainnya luka-luka.
Sopir truk logistik tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di markas kepolisian setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kecelakaan diduga kuat terjadi karena kegagalan sistem pengereman pada armada angkutan barang tersebut. Truk yang kehilangan kendali itu akhirnya melesat tak terkendali di persimpangan jalan.
"Dugaan sementara rem blong, dia nyerobot lampu merah mobil boksnya," ujar Kanit Laka Lantas Polsek Rawalumbu, Iptu Asep Triana, Senin (29/6).
Selain mengamankan sang sopir, pihak kepolisian juga langsung menyita mobil wing boks serta sejumlah kendaraan lain yang ringsek akibat hantaman keras tersebut sebagai barang bukti.
"Sudah diamankan. Mobil dan motor sudah diamankan juga," tambah Asep.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pendataan mendalam untuk memastikan jumlah pasti kendaraan yang menjadi korban dalam peristiwa ini.
Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Gefri, menegaskan bahwa status rem blong tersebut masih berupa indikasi awal. Polisi fokus menyelidiki apakah ada unsur kelalaian terkait kelayakan jalan kendaraan (KIR) truk tersebut.
"Info awal sementara ada satu korban meninggal dunia dan lima lainnya luka. Dugaan sementara terkait kendaraannya tidak siap beroperasi (rem blong)," jelas Gefri.
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