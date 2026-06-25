Nekat Jual Mobil Curian Rp 35 Juta, Penyamaran Pria Berhijab di Tangerang Dibongkar GPS

Seorang pria berinisial MAN, 36, nekat menyamar mengenakan pakaian wanita dan hijab demi mengondol sebuah mobil mewah, lalu menjualnya dengan harga miring senilai Rp 35 juta. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebuah drama pencurian mobil di Cluster Taman Kenari, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang berakhir. Seorang pria berinisial MAN, 36, nekat menyamar mengenakan pakaian wanita dan hijab demi mengondol sebuah mobil mewah, lalu menjualnya dengan harga miring senilai Rp 35 juta.
Namun, siasat licik tersebut langsung rontok dalam waktu kurang dari satu jam. Respons cepat Unit Reskrim Polsek Pinang bersama Polres Metro Tangerang Kota berhasil melacak posisi kendaraan dan membekuk pelaku berkat GPS yang tertanam di dalam mobil korbannya.
Aksi pencurian ini terjadi pada Rabu (24/6). Pelaku memanfaatkan situasi rumah korban bernama Topan yang sedang kosong di siang bolong. Supaya tidak memicu kecurigaan warga klaster, MAN sengaja berdandan layaknya seorang wanita.
Selain pakaian wanita, pelaku juga mengenakan hijab, cadar hitam, sarung tangan hingga tas dan sepatu wanita.
"Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menggunakan modus menyamar dengan mengenakan pakaian perempuan dan hijab agar tidak mudah dikenali saat mengambil kendaraan milik korban," ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, Kamis (25/6).
Setelah berhasil menyusup, pelaku menggasak kunci yang tergantung di dalam rumah dan langsung membawa kabur mobil Hyundai Stargazer Prime warna putih tahun 2023 milik korban. Mobil hasil curian tersebut kemudian langsung dilego kepada seorang penadah berinisial AS, 35, asal Sukabumi, Jawa Barat, dengan harga Rp35 juta saja.
Pemilik mobil yang baru menyadari kendaraannya raib pada pukul 14.00 WIB langsung bergerak cepat menghubungi layanan darurat Polri 110. Laporan yang masuk pada pukul 15.13 WIB itu langsung direspons cepat oleh kepolisian.
Petunjuk emas didapatkan ketika korban mendeteksi bahwa sinyal GPS di mobilnya masih aktif. Tim Opsnal Reskrim Polsek Pinang yang dipimpin Ipda Renno langsung melacak koordinat yang mengarah ke sebuah kawasan ruko di Gading Serpong, Tangerang Selatan.
Benar saja, kurang dari satu jam setelah laporan resmi diterima, polisi berhasil mengamankan mobil terparkir bersama kedua pelaku tanpa perlawanan.
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